Legea privind restructurarea ANRE, ASF și ANCOM, pe care și-a angajat răspunderea Guvernul Bolojan și a trecut de filtrul CCR, promulgată

Legea 145 privind restructurarea ANRE, ASF și ANCOM, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan, după ce actul normativ a trecut de filtrul Curții Constituționale a României (CCR).

Guvernl Bolojan și-a angajat răspunderea pe această lege, la finalul lunii august, și prevede că, până la data de 30 octombrie, conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor reduce salarii și posturi. Totodată, vor prezenta rapoarte cu noile organigrame și cu reducerile salariale comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe și muncă, din Senat și Camera Deputaților, iar Guvernul – note de informare privind ducerea la îndeplinire a prevederilor noii legi.

Organigramele celor trei autorități vor avea reduse cu 10% posturile de specialitate și cu 30% cele din structurile care oferă suport administrativ, logistic și operațional, pentru desfășurarea activității principale, de specialitate.

Totodată, noile grile de salarizare vor cuprinde reducererea cu 30% a salariilor de bază și / sau indemnizațiilor personalului aflat pe statele de funcții la data de 1 iulie 2025. Valoarea cumulată a bonusurilor / primelor anuale ale acestora nu va putea depăși un cuantum egal cu nivelul a de două ori cuantumul brut lunar al indemnizației stabilite de lege pentru funcția de ministru.

„Începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026, pentru membrii Consiliului ASF, ai Comitetului de reglementare al ANRE și președintele și vicepreședinții ANCOM, nivelul brut al salariului / remunerației / indemnizației (după caz) se va reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025”, conform actului normativ promulgat. De asemenea, până pe 31 decembrie 2028, ei nu vor beneficia de bonusuri sau prime.

Aceste autorități autonome vor publica pe site-ul propriu organigrama, nivelul remunerațiilor și indemnizațiilor totale aferente calității de membru al Consiliului / Comitetului și grilele de salarizare ale personalului. Noile state de funcții și niveluri de salarizare se vor aplica începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026.

Legea 145 a fost publicată în Montorul Oficial, vineri după promulgare.