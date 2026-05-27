Legea PSD de interzicere a vânzării acțiunilor la companiile de stat a fost adoptată cu voturile AUR, SOS, neafiliați și de la Minorități

Legea inițiată de PSD pentru interzicerea vânzării acțiunilor la companiile de stat, timp de 2 ani, a fost adoptată miercuri, de Camera Deputaților, după ce trecuse rapid de Senat, pe 4 mai.
PSD a beneficiat în acest demers de voturile AUR, SOS, ale neafiliaților și de unele de la Grupul Minorităților, condus de Varujan Pambuccian și care a rămas în coaliția guvernamentală ruptă de Sorin Grindeanu.
Votul, pe partide, poate fi vizualizat AICI
Actul normativ merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan.
PSD blochează în Parlament, printr-un proiect de lege depus de Zamfir, listarea la bursă a unor companii de stat
Bolojan răspunde acuzațiilor PSD în scandalul listării la bursă a unor companii de stat: „Sunt peste 1.500, multe cu pierderi de 14 miliarde de lei. Vânzarea de pachete de acțiuni e trecută în programul de guvernare”
Iată forma proiectului adoptată de Senat: