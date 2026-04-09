Legea salarizării bugetarilor – jalon nerespectat în PNRR. Pîslaru: „Proiectul va fi pus în dezbatere, foarte curând, de Ministerul Muncii”

Proiectul legii salarizării bugetarilor va fi pus în dezbatere publică „foarte curând”, de către Ministerul Muncii, după discuțiile cu familiile ocupaționale și cu Ministerul de Finanțe, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

El susține că deficitul bugetar nu ar suporta aplicarea noii legi, așa că durata de implementare a acesteia poate fi de câțiva ani.

„Este foarte important că noi trebuie să adoptăm proiectul de lege în acest an, să avem o țintă de cum s-ar putea rezolva inechitățile în administrație, cam care ar fi salariile, comparații între familiile ocupaționale, cam care ar fi coeficienții”, a afirmat Pîslaru, după ședința de Guvern.

Adoptarea noii legi a salarizării este jalon în PNRR, care ar fi trebuit îndeplinit încă din anul 2024.

Între timp, a fost paobat un nou calendar.

„Acum, eu sunt chiar foarte fericit la MIPE că am un calendar ferm, pe care îl pot monitoriza. Ceea ce a fost pentru mine și pentru ministerul nostru un pic dificil, și cred că este un lucru de care trebuie să ne bucurăm cu toții, este că într-o zonă în care cumva nu știam exact când se întâmplă, până când se întâmplă, acum avem un cadru unitar de monitorizare pe toate aceste reforme-cheie pentru România”, a spus ministrul.

Conform acestuia, este foarte important ca proiectul să fie unul „realist”, ceea ce în 2017 nu s-a întâmplat: „În 2016, eu pregăteam împreună cu doamna ministru al Finanțelor Anca Dragu pe vremea respectivă o lege a salarizării de 32 de miliarde de euro, care era fezabilă, se implementa, se termina până în 2024. Moment în care a fost o decizie politică de a prelua în Parlament o inițiativă care a dus proiectul la 55 de miliarde de euro, moment în care, puteți căuta istoric, am atras atenția și eu, și Ministerul de Finanțe din acea vreme, că acel proiect nu se poate implementa”.

Pîslaru a spus că „guvernarea din 2017 a mers pe acest proiect de 55 de miliarde, care nu s-a implementat pentru că s-a constatat că nu este fezabil”.

„În momentul în care ai început să împingi familiile ocupaționale diferențiat unele față de celelalte, ai creat niște inechități care sunt acum mai mari decât erau în 2017. Prin urmare, ca să fie foarte, foarte clar, modul în care se pregătește proiectul și voința de a-l pune înainte ca un proiect profesionist care să ducă un echilibru și rezolvarea inechității în administrație este una, decizia ulterioară a guvernelor sau a majorităților politice de a se ține de proiect și a-l duce până la bun sfârșit e altceva. Dar, este foarte important să ai un proiect bun și realist, ceea ce în 2017, ca opinie personală vă pot spune și demonstrat de timp, nu s-a întâmplat”, a explicat Pîslarul.

El a amintit că, în prezent, există și sprijinul Băncii Mondiale pe acest subiect.