Lichidarea companiilor de stat neperformante. Oana Gheorghiu: CFR Marfă își va declara falimentul până pe 31 mai

Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a declarat joi, la finalul ședinței Guvernului, că CFR Marfă își va declara falimentul până pe 31 mai, aceasta fiind una dintre primele companii de stat neperformante și propuse pentru lichidare.

„CFR Marfă este o companie care își va declara falimentul până la 31 mai. Acesta este calendarul. Există deja Carpatica Feroviar, companie care a început deja să lucreze și care preia activitatea de la CFR Marfă. O parte dintre ei deja au fost angajați la Carpatica, o parte dintre ei au primit salarii compensatorii și au plecat voluntar. O altă parte se vor angaja probabil în continuare, Carpatica știu că face angajări în perioada următoare, își mărește numărul de angajați”, a precizat ea.

Gheorghiu Vicepremierul a adăugat că Ministerul Transporturilor este într-un „dialog constructiv” cu sindicatul: „Nu sunt tensiuni acolo. Dat fiind faptul că va prelua Carpatica activitatea, cu siguranță va avea nevoie din ce în ce mai mult de angajați și cei mai potriviți sunt cei care au fost la CFR Marfă”.

Oana Gheorghiu s-a referit și la planurile pentru compania CFR: „CFR SA este extrem de importantă și știm că sunt în progres investiții de infrastructură la CFR SA. Urmează ca Ministerul Transportelor până la 30 aprilie să vină cu o propunere a unui plan multianual de investiții. Este absolut necesar și este singura soluție prin care putem crește viteza trenurilor în România, investiții în infrastructură”.