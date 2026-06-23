LIVE. Consultări Nicușor Dan – partide pentru desemnarea unui nou premier, după două ratări

Președintele Nicușor Dan a invitat liderii partidelor parlamentare la consultări la Cotroceni, pentru a desemna un nou premier. După două ratări, șeful statului este așteptat să meargă la sigur, de această dată.

Timpul alocat discuțiilor cu reprezentanții fiecărui partid este de 30 de minute.

Nicușor Dan a transmis pe rețeaua X următorul mesaj: „Le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă, nu justificări și explicații că nu pot ajunge la o majoritate pro-occidentală”.

Mai pe românește, șeful statului vrea să se revină la coaliția PSD-PNL-USR-UDMR-Majorități, ceea ce, însă, este imposibil, pentru că într-o lună și jumătate, situația dintre PSD și celelalte partide din coaliție s-a agravat, astfel că nu mai există nicio cale de comunicare între ele.

Primii care vor ajunge la consultări, la ora 13:00, sunt cei de la PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu – cel care a dărâmat Guvernul Bolojan, din care făcea parte și partidul său. Moțiunea de cenzură a fost depusă de PSD împreună cu AUR, iar votul a fost zdrobitor: 281 de parlamentari au ales să demită Executivul, pe 5 mai. Aceasta, cu doar trei luni înainte de accesarea ultimilor 10 miliarde de euro din bani europeni prin PNRR.

UPDATE: La consultările cu PSD, șeful statului a întârziat 5 minute, iar consultările s-au încheiat după 15 minute, astfel că , în total, părțile au stat în față doar 10 minute. Grindeanu a declarat presei, la final, că „PSD este pregătit să își asume guvernarea, inclusiv funcția de premier”, însă nu a precizat dacă s-a propus premier. Ar putea să o fi propus pe Doina Feodorovici, pe care a adus-o la consultări.

Din delegația lui Grindeanu la Cotroceni fac parte secretarul general al PSD, Claudiu Manda, deputatul Marian Neacșu, fost vicepremier, deputatul Natalia Intotero, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și senatoarea Doina Fedorovici.

Va urma delegația AUR, condusă de George Simion și din care vor face parte Petrișor Peiu, Gheorghe Piperea și alți doi reprezentanți.

UPDATE 13:40. Simion a declarat, la finalul consultărilor care au durat circa 10 minute, că „fără AUR nu se poate”. El a cerut ca „Bolojan să plece până la sfârșitul acestei săotămâni” de la Palatul Victoria, după ce AUR l-a demis prin moțiune de cenzură împreună cu PSD, pe 5 mai.

Întrebat cu cine vrea AUR să facă guvernarea și dacă i-a propus președintelui o formulă în acest sens, simion a evitat un răspuns, punctând că soluția sunt anticipatele și suspendarea lui Nicușor Dan.

UPDATE 14:00. Delegația PNL a intrat la consultări, unde a stat circa 10 minute, iar la final, Ilie Bolojan a declarat presei: „Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea în termen scurt un guvern învestit este un guvern care să se bazeze pe un acord politic – pact pentru România până la finalul anului. Pactul să cuprindă aspecte ce țin de condiționările bugetare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului pentru a nu pierde finanțarea investițiilor importante, prevederi de a nu depune moțiuni de cenzură pe subiectele din acord”.

Delegația PNL a fost condusă de premierul demis și rămas interimar de o lună și jumătare, Ilie Bolojan, care a fst reconfirmat în funcția de președinte al liberalilor duminică, la Congresul Extraordinar al partidului.

Congresul a fost convocat după ce Nicușor Dan l-a desemnat peste „capul PNL” pe liberalul Adrian Veștea, care a încercat să rupă partidul, pe placul PSD-iștilor în frunte cu Grindeanu și Olguța Vasilescu.

Bolojan a fost însoțit la Cotroceni de singurul prim-vicepreședinte rămas după congres, Dan Motreanu, de noul secretar general al PNL, Rober Sighiartău, și de cei doi președinți ai Camerelor Parlamentului: Mircea Abrudean – Senat – și Gabriel Andronahe – Deputați.

Delegația USR, condusă de liderul formțiunii, Dominic Fritz, va fi formată de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, de ministra Mediului, Diana Buzoianu, de ministrul Apărării, vicepremier, Radu Miruță, de ministrul Economiei, Irineu Darău, și de deputatul Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării.

Delegaţia UDMR, condusă de Kelemen Hunor, va fi compusă din Lorand Turos, Csoma Botond, Rosalia Biro și Cseke Attila – ministrul Dezvoltării.

Vor urma reprezentanții Minorităților naționale – cei care au votat seara trecută Guvernul Veștea, care a picat. Delegația va fi condusă de Varujan Pambuccian.

Celelalte formațiuni politice din Parlament – SOS, POT, PACE și UPR – vor avea, de asemenea, alocate câte 30 de minute pentru consultări.