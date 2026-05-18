LIVE. Nicușor Dan, consultări oficiale cu toate partidele. Varianta unui premier tehnocrat nu este agreată

Președintele Nicușor Dan a început, luni, consultări oficiale cu toate partidele – inclusiv AUR, SOS și POT – pentru desemnarea unui nou premier, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură a celor de la PSD și AUR.

Șeful statului a anunțat că nu va face declarații după această rundă de consultări, urmând să mai aibă negocieri cu liderii partidelor în zilele următoare.

Partidele nu agreează varianta unui premier/guvern tehnocrat. Sunt vehiculate pe surse nume precum Delia Velculescu și Radu Burnete.

Pe de altă parte, nu s-a conturat o majoritate – cum, de altfel, era de așteptat.

Primii au sosit la Cotroceni cei de la PSD, care au stat aproximativ 30 de minute. Au venit cu aceeași „poezie”: doresc refacerea coaliției, dar cu un alt premier de la PNL.

Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a dat o scurtă declarație: „Principalele principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne au spus membrii partidului, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim ministru și excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Astea sunt principiile pe care noi le-am transmis președintelui”.

Delegația AUR, formată din George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, a stat la dicuții cu președintele 45 de minute. Simion a anunțat că i-a înmânat o broșură de 12 pagini – „Măsuri pentru reparareaa erorilor guvernării Bolojan”.

George Simion: „Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Jumătate din România își pune speranțele în noi, iar această jumătate trebuie reprezentată și politic, nu mai poate fi ignorată. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan soluțiile pentru scoaterea României din criză, acolo unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici de criza economică, nici de criza politică”.

A urmat delegația PNL, condusă de premierul interimar Ilie Bolojan, care nici el nu a venit cu vreo noutate față de cele anunțate deja. „PNL nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care să fie și PSD. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi și PSD. Dacă PSD va fi la guvernare, PNL se va afla în opoziție”.

Delegația USR a fost condusă de Dominic Fritz, care a declarat la final: „Am reiterat punctul nostru de vedere: că PSD, după ce a făcut această majoritate cu AUR, nu mai are o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-o guvernare cu PSD și să putem împinge reformele la care se așteaptă românii.

PSD a blocat, a șantajat și tocmai de aceea nu vedem cum am putea face, într-un guvern comun cu PSD, reformele pentru un stat mai suplu și pentru tăierea privilegiilor. Asta înseamnă că, dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.

Noi credem că aceasta este o criză eminamente politică și, de aceea, răspunsul, soluția, trebuie să fie politică. Tocmai de aceea, nu vom putea susține un guvern tehnocrat, care doar ar rupe relația dintre responsabilitatea politică, pe de o parte, și puterea politică, pe de altă parte. Nu vom putea susține un guvern care să fie doar paravan pentru PSD”.

Kelemen Hunor, liderul UDMR: „Am spus ceea ce am mai spus public: varianta cea mai corectă este să existe, în spatele Guvernului, o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an necesită responsabilitate politică și majoritate politică, indiferent cine conduce acest Guvern și cine face parte din acest Guvern.

Ar trebui încercată o majoritate politică. Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține acest Guvern. Un guvern minoritar nu poate supraviețui mult și nu vom susține un guvern din care face parte AUR”.

Varujan Pambuccian, liderul grupului Minorităților naționale: „Să ne uităm ce a fost funcțional în acordul de guvenare și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliție pe care noi o vedem obligatoriu în jurul PNL – PSD”.

Diana Iovanovici-Șoșoacă (SOS), după consultări: „Am fost întrebată dacă am o propunere de premier și am spus că nu poți să ai un premier fără să ai un program de guvernare. Nu a existat niciun program de guvernare și de aceea suntem în această situație acum. În iunie vom fi în incapacitate de plată. Deja sunt două instituții care nu și-au plătit oamenii de două luni. În ultimele minute pe care le-am avut cu domnul președinte, i-am cerut demisia”.

Anamaria Gavrilă (POT): „Noi vom susține orice formulă pro-occidentală și suntem gata să fim componenta pro-românească din această formulă. Un guvern viitor trebuie să fie însă alegerea oamenilor așa ca oamenii din viitorul guvern trebuie să fie aleși pe listele unui partid”.