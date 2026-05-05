LIVE. VIDEO. Moțiunea de cenzură PSD-AUR, la vot. Bolojan, atac dur la Olguța Vasilescu și baronii locali: „S-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pe o pușculiță”

Premierul Ilie Bolojan a lansat marți, înaintea votului pe moțiunea de cenzură depusă de PSD împreună cu AUR casă dărâme guvernul, a lansat un Bolojan, atac dur la Olguța Vasilescu și la baronii locali obișnuiți să se conecteze la bugetul de stat pentru a termina proiecte începute pe fonduri europene pe care le-au pierdut.

Iată întregul discurs al premierului, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a citit moțiunea de cenzură, în plen:

„Am ascultat această moțiune, care face vobire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică mai ales din partea celor de la PSD. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în Guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva!

Acum 10 luni, am venit într-o situație dificilă săfac ce trebuie, nu ce e popular, ci ce e necesar. România venea din 2024 cu cel mai mare deficit. Nu eu l-am produs, l-am găsit și nu-l puteam ascunde. Am ajuns aici pentru că Guvernele anterioare au ignorat reformele.

Unii dintre cei care semnează moțiunea știu ce au lăsat – că au fost la guvernare. Dar PSD nu a vrut să-și asume funcția de premier, au calculat că vor avea doar avantajele guvernării.

Am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țară, cu toate dificultățile, cu toate problemele care au fost în 10 luni am făcut câteva lucruri și trebuie să le mulâumesc tuturor miniștrilor cu care am colaborat, pentru că e un rezultat de echipă.

Am redus deficitul la 7,9% din PIB, am recâștigat încrederea piețelor. Am promis ordine în finanțe și asta am făcut. Pentru prima dată șefii de la Vamă și ANAF nu au ma fost numiți politic. Investițiile anul acesta sunt 165 de miliarde. Sigur, o parte importantă sunt fonduri europene, dar sunt 8% din PIB. Am renegociat PNRR – nu a fost o treabă ușoară.

Am adoptat reforma pensiilor magistraților. Toți o cereau, dar nici un guvern nu s-a legat de acest subiect, iar când coborai la briefing să prezinți subiectul coborai singur, că inițiatorii nu voiau.

Am venit cu reducerea de 10% în administrație. Am făcut-o cu mare greutate, cu frâna de mână trasă.

Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie. Dobânzile au început să scadă. A venit războiul din Golf și moțiunea

Moțiunea e mincinoasă, cinică și artificială. Se bazează pe date care nu sunt reale și pare că a fost scrisă de oameni care parcă nu au fost la guvernare. E cinică, pentru că nu ține cont de contextul dificil.

Au fost 3 faze: în prima fază, în primele luni, PSD a ales să joace rolul opoziției în interiorul Guvernului. E neplăcut să fii la ședința de coaliție, să plece pe surse ce nu s-a discutat și seara să vezi la tv că nu e valabil ce s-a stabilit dimineață – sperând că unii vor rămâne cu decontul măsurilor, vom identifica un vinovat, iar alții vor scăpa de nota de plată, ca să recupereze electoratul pierdut.

Dar nu au reușit, pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 când nu a fost respectat și când guvernele din care și noi am făcut parte am promis ce nu putem face.

În toată această perioadă am răbdat, m-am făcut că nu aud, considerând că pentru țară merită să pierzi, să suporți.

Apoi am început să lucrăm la reducerea cheltuielilor statului și am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi bugetului stat ca pe o pușculiță. Unii au mentalitate că dacă la județe sunt jupâni, așa trebuie să fie și la nivel de țară. Așa a fost până acum, dar n-a mai mers.

Electrocentrale Craiova a primit împrumut de la stat pentru că a pierdut fondurile europene în 2024. În 2025, CJ Dolj nu termină aerportul, ce să faci, trebuie ajutat aeroportul, 50 milioane HG din fondul de rezervă. În următorul an când din nou trebuia să dăm zeci de milioane nu a mai mers și asta a generat supărare.

Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu ai celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca o pușculiță.

Depunem proiecte de investiții la CNI (Compania Naționalăde Investiții – n.r.), care are buget de 2,5 miliarde, iar șantierele deschise sunt pentru… 12 miliarde! Dacă deschideam noi investiții, părea doar că facem treabă și lăsam șantiere deschise și neterminate.

După câteva luni, mi-am dat seama unde sunt problemele statului; că nu m-a informat nimeni. Avem niște conducte sparte ca la termoficare și dacă aceste găuri nu sunt reparate, nu se va putea echilibra bugetul.

Nimeni nu-i atâta de naiv să creadă că secretarul de stat care coordonează Aeronautica pregătește un concurs și ies membrii aeroportului și apoi aceștia fac un concurs și câștigă secretarul de stat. Asta se vede și de la Bruxelles.

Le-am cerut să le aprobăm proiectele de management în ședința de Guvern. Ați ajuns acolo pe niște filiații, dar măcar să vă pună să faceți treabă, dacă tot încasați o grămadă de bani!

Gândiți-vă ce pierderi sunt la companiile care primesc subvenți: sute de milioane, an de an. Dacă nu reducem aceste pierderi, dacă nu administrăm bine aceste companii, indiferent cine va fi în guvernare nu va putea performa.

Această moțiune vorbește despre companii. Cei care știu cum se listează o companie știu că o informare despre o posibilitate în ședina de guvern n-are nicio valoare economică.

Moțiunea „Stingem lumina” e ceva de genul „nu ne vindem companiile, le mulgem noi”!

Deci, baza acestei moțiuni nu există, e o minciună totală, dar trebuia să vă agățați de ceva. Se vorbește de sărăcirea populației: TVA, CASS… Dar nu le-am hotărât astea împreună? Cât sunteți de ipocriți?

Nu s-a văzut o corecție de deficit fără o constrângere economică. Dar poate veți avea ocazia să demonstrați cum le faceți pe toate fără să deranjați pe nimeni. Ați mai încercat în 2024 și nu v-a ieșit.

Eu le mulțumesc românilor.

Nu aveți nicio credibilitate, ca oameni care locuiesc în penthouse-uri din of-shoreruri și care sfidează bunul simț să plângă pe umerii românilor, oamenii care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente să vină să ne explice cât a de greu.

Sărăcirea populației s-a făcut când am avut vîrful de deficit maxim, pentru că cineva care a spart banii familiei nu are nicio vină, are cel care strânge cioburile, adună familia. Plătim nota de plată pentru 2024.

Mi s-a reproșat că m-am agățat de scaun. Eu mă țin de principii. Dacă aș fi văzut un plan, o soluție, m-aș fi dat la o parte. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Riscăm să ne întoarcem, prin ceea ce faceți, de unde am plecat.

Aprinderea luminii are și un rol parlamentar. Măcar PSD și AUR au semnat împreună un document oficial în Parlament și au oficializat colaborarea.

Dacă acest guvern pleacă, va lăsa lucruri importante: românii vor înțelege că se poate guverna altfel, cu respect față de banul public – și n-o să mai puteți întoarceți asta.

Nu o să puteți stinge lumina oricât ați vrea, nu o să mai puteți să faceți asta. Am încredere în țara noastră și în oamen. ii ei: când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni”.

Radu Oprea (PSD), secretarul general al guvernului (SGG), demisionar: „Să aprindem lumina: în 10 luni, inflația s-a dublat, România a intrat în recesiune tehnică, investițiile s-au prăbușit, românii au sărăcit. Cauza este încăpățânarea unui om care crede că știe tot. Nu a fost o reformă reală, doar tăieri absurde, pentru înteținerea mitului reformatorului. Pe Bolojan nu îl interesează binele, ci ca o parte a societății să strige de durere și cealaltă să se bucure. Cu cât mai multe strigăte, cu atât mitul e mai mare”.

George Simion, liderul AUR: „Astăzi are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan și imaginea e una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie. Nicușor Dan alege azi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită. Nu a fost ușor, a fost Nicușor. O coaliție cere capul lui Moțoc. Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători. Minciuna nu mai ține și, din păcate, lovitura de stat ași dat-o voi în decembrie 2024. Am auzit despre moțiuni verzi și uscate, că e cel mai mare tun financiar. Tunul financiar a însemnat achiziția a 120 de milioane de vaccinuri. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegii. Ați avut 5 premieri. În schimb ați luat de la mame, pensionari, de la categoriile vulnerabile. Este timpul ca prin votul de azi în Parlament ca vocea românilor să se audă. E timpul pentru reconciliere națională”.

Gigel Știrbu (PNL): „Plâng pe umerii românilor PSD-iștii din penthousurile lor în care s-ar putea muta lejer câteva companii de stat. Dle Grindeanu, aveți ceva în comun cu dl Bolojan. Ca premieri, amândoi ați scos lumea în stradă. Bine, în cazul dvs. oamenii au ieșit ca să vă trimită acasă! Dle Grindeanu, vă urez succes în noul dvs. mariaj cu AUR. O să fie mai greu la partaj, că o să vă certați pe cutiile de pantofi”.

Diana Buzoianu (USR): „Vestea proastă este că această criză fabricată în laboratoarele de la București și de la Moscova deja costă românii. Deja românii plătesc 2,2 miliarde de euro. Plătim ca să nu se prăbușească leul. În 2,2 miliarde de euro am plătit deja pentru mârșăvia politicianistă pe care ați numit-o pompos moțiune de cenzură.

Văd foarte clar cum se separă apele în politica din România. PSD mai este pro-european doar cu steagul, când și-l pune la conferințele de presă. Această moțiune e ca să vă păstrați privilegiile, sinecurile și contractele cu dedicație. Noul vostru mariaj cu AUR e pentru combinații, pentru sinecur.

Nu uitați, dragi parlamentari, că aceste ziduri din Parlament nu sunt suficient de mari cât să nu vă vadă milioane de români. Milioane de români vă văd și vă vor cere socoteală. Pentru fiecare hoț care se bucură astăzi că este salvat și că privilegiile lui nu vor mai fi oprite, pentru fiecare hoț există mii de români care muncesc cinstit, se duc acasă și-și câștigă un salariu onest în fiecare lună.

Astăzi nu se votează o moțiune sau împotriva unui partid sau altul. Astăzi se votează dacă România este o pradă a unui partid pe persoana fizică a unor politicieni sau a altora care care jinduiesc la această putere, sau dacă România rămâne o țară care respectă românii”.

Lorand Turos (UDMR): „Nu vom vota această moțiune de cenzură, nu pentru că nu există probleme. Responsablitatea politică înseamnă să nu adăugăm instabilitate peste o situație oricum complicată”.

Varujan Pambuccia, liderul Minorităților naționale: „Asistăm la încă un episod dintr-un război început acum 2 ani care pare a nu se mai termina și care nu a adus nimic bun. Sunt doi vinovați în egală măsură. Știu sigur că de mâine va trebui să revenim la masa coaliției, să discutăm ce nu a funcționat și ce trebuie făcut, pentru că în afara acestui nucleu PSD-PNL nu vreau să mă gândesc ce se poate întâmpla și cum poate arăta un drum echilibrat către zona euro-atlantică. Noi vom ieși cu toții la vot și fiecare va avea una dintre cele 3 opțiuni: pentru, împotrivă sau anularea votului”.

Ana Maria Gavrilă (POT): „Parlamentarii POT vor vota la vedere această moțiune pentru că își doresc ca acest guvern care îi are membri ai partidului exterminator al României, USR, să plece”.

Florin Manole (PSD), ministrul demsionar al Muncii: „Adio, Ilie Bolojan!”.

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării: „Să vorbească la moțiunea de astăzi a PSD și AUR din partea PSD un fost secretar general al Guvernului (demisionarul Radu Oprea, n.r.) care a aprobat absolut toate măsurile acestui Guvern și care a căpușat industria de Apărare prin numirea directorului de Cabinet și un fost ministru al Muncii care a plecat dintr-o coaliție dorind să nu mai muncească atunci când țara avea nevoie (Legea salarizării unitare a bugetarilor, jalon în PNRR – n.r.) nu e un semnal că țara se face bine.

Moțiunea e o confruntare într-un vechi mod de a face politică prin care controlau unii toate resursele statului și o alta, în care facem selecție la companiile de stat și îi trimitem la parchet pe cei care încalcă legea. Nu vin și ne spun ce urmează după

V-am adus, în special colegilor de la AUR, o busolă, pentru a vă garanta că, atât timp cât cei de la USR suntem în Parlament, nu vom permite ca în țara asta Moscova să decidă printr-un partid ca AUR încotro să se îndrepte lucrurile”.

Sorin Grindeanu, liderul PSD: „Inițial n-am vrut să iau cuvântul, pentru că eu cred că există viață după această moțiune. Baroni? Vreți să vorbim de banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani eurpeni, vorbesc de banii de la bugetul de stat, în special de infrastructură? Vreți să vorbim de Aerportul din Oradea? Să verificați câți bani sunt pe cursele subvenționate de la Oradea la Varșovia. Selecțiile de la companiile de stat: la Energie, în ultimii 10 ani PSD a fost 10 luni, în rest dvs de la PNL. La Energie selecțiile au fost întoarse majoritatea când era un reprezentant al PNL. La Transporturi au fost întoarse când pupilul dvs Foghiș care acum este la SAPE cu 50.000 de lei pe lună și celălalt domnul Florin Barbu. Acestea au fost selecțiile întoarse de Comisia Europeană”.