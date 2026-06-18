Lovitură de grație pentru Veștea! Grindeanu face la loc comanda: „PSD mai analizează până duminică” – fix după Congresul PNL!

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a aplicat lovitura de grație premierului desemnat Adrian Veștea, joi, când a declarat că social-democrații „mai analizează dacă intră la guvernare”, iar un anunț în acest sens va fi făcut duminică. Adică, exact după Congresul extraordinar al PNL, când susținătorii lui Veștea vor fi excluși din partid.

„Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veştea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa aşteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veştea”, a spus Grindeanu, joi, la finalul ședinței grupurilor parlamentare ale PSD.

Grindeanu a victimizat partidul pe care îl conduce: „În acest moment, Partidul Social Democrat se află în situația următoare: stăm și analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare, fiindcă dacă e să privim doar ceea ce s-a întâmplat ultima dată, și anume în urmă cu un an, când noi am venit de bună credință într-o coaliție, dar am fost cam singurii de bună credință în acea coaliție. Toți ceilalți, mai puțin UDMR-ul poate, n-au avut decât un singur proiect politic, acela de a lovi PSD-ul și de a critica ceea ce de fapt vedem și acum. PSD trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”.