Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan după doar o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial. Motivul: Drulă

Fostul lider PNL Ludovic Orban a fost dat afară din funcția de consilier prezidențial mrți, după doar o lună și jumătate de la numire, de președintele Nicușor Dan.

„Azi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului președinte. Această decizie a fost a președintelui, a fost decizia lui, să nu coafăm o realitate. A dus la o discuție în contradictoriu. Am declarat că cineva (Cătălin Drulă de la USR – n.r.) se folosește de imaginea președintelui în alegeri. (…) Am aflat pe surse, discuția pe care am avut-o cu președintele nu mi s-a părut decisivă. M-am gândit ca va mai exista o discuție care va fi finală. Nu a fost”, spus Orban, într-o conferință de presă.

Administrația Prezidențială a transmis într-un comunicat că „președintele Nicușor Dan și consilierul prezidențial Ludovic Orban au încheiat colaborarea, într-o decizie comună și amiabilă”.