Majorarea cu 75,6% a impozitelor pentru locuințe, terenuri și mașini se aplică de la 1 ianuarie 2026; Parlamentul a pus în acord cu decizia CCR legea lui Bolojan

Impozitele pentru locuințe, terenuri și mașini vor fi majorat cu 75,6% de la 1 ianuarie 2026. Plenul Parlamentului a pus în acord cu decizia CCR, marți, legea din Pachetul 2 de măsuri fiscale pe care premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea pe 30 august.

La majorarea de 70% prevăzută în proiectul lui Bolojan se adaugă indicele inflației aferent anului 2024, respectiv 5,6%. Vor crește și impozitele pe dividende, dar cele locale îi vor afect pe toți contribuabilii.

Curtea Constituțională (CCR) a respins din această lege articolul care prevedea testarea cu poligraful a angajaților ANAF.

Astfel, a fost nevoie ca actul normativ să fie aprobat de Parlamentfără acest articol.

Celelalte prevederi din legea lui Bolojan rămân neschimbate. Sunt mai multe creșteri de taxe și unele nou-impuse, cum este cea de 25 de lei pentru pachetele din afara Uniunii Europene, cu o valoare de până la 150 de euro. În plus, sunt impuse reguli mai stricte privind insolvența.