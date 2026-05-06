Manda susține că PSD îl va propune premier pe Grindeanu, dar „prima opțiune” rămâne ca PNL să dea un înlocuitor pentru Bolojan

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat miercuri că PSD îl va propune premier pe Sorin Grindeanu, dar „prima opțiune” este ca PNL să dea un înlocuitor pentru Ilie Bolojan, demis marți prin moțiune de cenzură (depusă împreună cu AUR) și despre care Olguța Vasilescu reclama că nu se putea „înțelege” cu el.

Acum, după ce PNL refuză să mai facă parte dintr-un guvern cu PSD, Manda, Grindeanu și Olguța s-au trezit cu un cartof fierbinte în brațe. Ei insistă să se meargă pe aceeași formulă de guvernare iar liberalii să dea un alt prim-ministru.

Cătălin Predoiu ese cel preferat, dar toți se feresc să-i pronunțe numele.

„Nu vrem să răspundem noi înainte de a decide ei (liberalii – n.r.). Este decizia PNL, în măsura în care există un prim-ministru de dialog, care să înțeleagă și nevoile românilor”, a spus Manda, miercuri.

PSD-iștii încă mai speră ca PNL să-l demită de la șefia partidului pe Ilie Bolojan – care a crescut în sondaje, peste 30%, în ciuda măsurilor impopulare luate de Guvern, iar acum, după moțiune, a fost transformat într-o victimă, și a devenit iderul opoziției de dreapta.

„Prima opțiune pe care o avem este ca PNL, pe restul de un an de zile, să facă o astfel de propunere și să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministrul, nu fugim de această responsabilitate și numele pe care PSD îl va propune este Sorin Grindeanu”, a spus Claudiu Manda la Palatul Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan, care vrea și el același guvern, dar cu un alt premier de la PNL, a început miercuri consultările informale la Cotroceni, primul chemat la discuții fiind liderul USR, Dominic Fritz.

Sorin Grindeau a declarat că el nu a fost chemat încă la consultări. Este și firesc, din moment ce el a dărâmat, împreună cu AUR, Guvernul Bolojan.