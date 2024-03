Marea coaliție PSD-PNL nu a găsit candidat pentru Capitală în propriile partide, așa că îl desemnează pe finul lui Băsescu (surse)

UPDATE: Ciolacu și Ciucă au amânat din nou anunțarea candidtului comun la fotoliul de primar al Capitalei, de data aceasta până miercuri, 20 martie, când candidatul va fi validat în forurile statutare ale PSD, respectiv PNL.

„Greii” celor mai mari partide din țară se feresc ca dracu’ de tămâie să candideze la Primăria Capitalei, așa că apelează la un tertip, pentru a-i păcăli pe bucureșteni la urnele de vot. Astfel, după lungi negocieri, liderii coaliției PSD-PNL s-au gândit să-l scoată la înaintare pe medicul Cătălin Cîrstoiu, finul lui Traian Băsescu.

Cătălin Florin Cîrstoiu nu este însă chiar străin de politică. El este fiul fostului primar și prefect FSN de Argeș (1990-1992) apoi deputat PD în două mandate (1996-2004), Ion Cîrstoiu, care a fost numit apoi din nou prefect, detronat ca subprefect în 2007 de Tăriceanu, funcție în care a rezistat timp de 5 ani, până în luna mai 2012, când l-a dat afară Ponta.

Cârstoiu senior a fost și președinte al PD Argeș, dar a avut și „tinichele”: mai întâi Mineriada, apoi celebrul „Dosar al Permiselor Auto de la Piteşti”, iar în primăvara lui 2015 a fost audiat la sediul DNA din București, în legătură cu retrocedările unor terenuri de la Bradu.

Decizia ar fi trebuit anunțată, luni după-amiază, de președinții coaliției, Marcel Ciolacu – liderul PSD – și Nicolae Ciucă – liderul PNL.

Rareș Bogdan a declarat, înaintea ședinței coaliției, că„ Sebastian (Burduja, n.r.) este opțiunea PNL pentru Capitală”, deoarece „poate crește în 3 luni” până la alegerile din 9 iunie, iar Cătălin Cârstoiu este, de fapt, propunerea PSD.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni, la Senat: „Încă nu avem o concluzie, vom avea o coaliţie în această după-amiază. În coaliţie am discutat, încă de la început, că avem nevoie de un proiect pentru Bucureşti şi de o echipă. Ca atare, că va fi domnul doctor (Cătălin Cîrstoiu – n.r.), că vom avea şi parte din echipa dumnealui cu care se va angaja în această campanie electorală, vom decide în această după-amiază. Important este (…) să venim cu decizia în care credem cu toţii şi pe care o considerăm că va fi cât se poate de eficientă pentru Bucureşti şi pentru bucureşteni. Am discutat că avem nevoie de un candidat comun, de o susţinere comună pe un proiect comun. PNL şi PSD “au nevoie de o persoană care de-a lungul activităţii profesionale să fi avut o experienţă administrativă, care să coaguleze o echipă şi din echipa respectivă să facă parte oameni care ştiu ce presupune proiectul pentru următorii patru ani la Primăria Capitalei. (…) Din sondajele care au fost, rezultă că doctorul Cîrstoiu are un anumit grad de notorietate şi sunt convins că toată lumea a auzit de Spitalul Universitar şi de managementul de la Spitalul Universitar”.

Ciucă a precizat că managerul SUUB, Cătălin Cîrstoiu, nu a fost inclus în sondajele PNL.

Întrebat dacă acesta are şanse să obţină un rezultat mai bun față de Cristian Popescu Piedone, Ciucă a răspuns: „Susţinut de cele două partide, da. Singur, nu”.

Potrivit lui Ciucă, liberalul Sebastian Burduja este un candidat „foarte bun pentru Sectorul 1″. „Sondajele făcute l-au recomandat ca fiind acea persoană care îi poate reprezenta pe bucureşteni în Primăria Sectorului 1. (…) Vom mai analiza cifrele şi, în urma discuţiilor din partid, vom lua o decizie”, a punctat preşedintele PNL.

Cine este Cătălin Cîrstoiu

În vârstă de 50 de ani, Cătălin Cîrstoiu este medicul ortoped care a fost de gardă în 7 mai 2006 la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), când președinele de atunci, Traian Băsescu, a fost adus acuzând o criză de hernie de disc. După ce medicii chirurgi s-au codit să-l opereze, Băsescu a fost transportat la o clinică din Viena, unde a suportat intervenția chirurgicală.

La puțin timp, dr. Cârstoiu a devenit director medical al SUUB, iar apoi manager al unității medicale, între anii 2009 și 2016 (când a demisionat după ce a fost ales decan al Facultăţii de Medicină „Carol Davila”) și din martie 2022.

De asemenea, Cătălin Câîrstoiu este decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București începând cu anul 2016.

Cîrstoiu este căsătorit cu Monica Mihaela, medic ginecolog, iar nașul lor de nuntă este Traian Băsescu pe vremea când era primar al Capitalei.

Ulterior, ca șef al statului, Băsescu l-a decorat pe Cîrstoiu cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler. în aprilie 2010, când a acordat această distincție, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, și medicii Sorin Oprescu (de anul trecut condamnat la ani grei de închisoare, pentru corupție, și fugit în Grecia), Adrian Streinu-Cercel (acum senator PSD), Leon Dănăilă (fost senator PNL) și Șerban Brădișteanu (PSD).