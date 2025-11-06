Mihai Barbu, suspendat din funcțiile deținute în PNL, pe durata controlului judiciar în dosarul de corupție

PNL l-a suspendat joi „cu aplicare imediată” pe Mihai Barbu din funcțiile de președinte și de trezorier al filialei Vaslui, pe durata aplicării controlului judiciar în dosarul de corupție în care este cercetat de DNA Iași.

Comunicatul PNL:

„În urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar.

PNL va analiza situația lui Mihai Barbu în funcție de evoluția dosarului și de clarificările juridice ulterioare. PNL rămâne ferm angajat în respectarea legii, a integrității și a standardelor etice pe care le promovează în activitatea politică și publică. Partidul Național Liberal respectă principiul prezumției de nevinovăție, precum și independența instituțiilor judiciare”.