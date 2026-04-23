Miniștrii PSD au demisionat, dar nu și secretarii de stat. Bolojan a desemnat interimarii

Cei șase miniștrii și vicepremierul PSD și-au depus demisiile, joi, după ce conducerea partidului a decis, luni, ieșirea de la guvernare.

Aceștia sunt: Vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Justiției – Radu Marinescu, ministrul Transporturilor – Ciprian Șerban, ministrul Energiei – Bogdan Ivan, Ministrul Agriculturii – Florin Barbu, ministrul Muncii – Florin Manole.

Nu au demisionat, însă, secretarii și subsecretarii de stat, prefecții și nici Sorin Grindeanu – de la șefia Camerei Deputaților, așa cum a promis până acum în declarații. El susține acum că va pleca din calitatea de al treilea om în stat abia după ce PSD va depune o moțiune de cenzură prin care să demită Guvernul Bolojan. Deocamdată, nu pare să se grăbească.

Într-un comunicat de presă, PSD anunță că tot mai vrea la guvernare: „PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european şi să susţină un premier, politic sau tehnocrat”. Dar nu pe Ilie Bolojan.

Lista miniștrilor interimari

Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit public miniștrilor demisionari și anunțat, într-o declarație de presă la finalul ședinței Executivului, lista minișteilor interimari:

„Am luat act de miniștrilor susținuți de PSD. Demisiile au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din aceaste 10 luni.

Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze pentru PNRR, atragerea fondurilor europene, programul SAFE am avut o întâlnire cu vicepremierii și vom trimite președintelui României propunerile pentru miniștrii care și-au dat demisiile.

Propunerile făcute urmăresc ca cei care sunt propuși să aibă o experiență pentru a prelua imediat activitatea și, de asemenea, ca toate proiectele în curs să continue. Până luni, am cerut noilor miniștri să ia legătură cu cei care au demisionat pentru a prelua toate problemele. Luni vom avea întâlnire de lucru pentru a vedea prioritățile.

Vor fi propuși:

La Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

La Ministerul Sănătății – Cseke Attila , ministrul Dezvoltării

La Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna , vicepremier

La Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu , ministrul de Interne

La Energie – Ilie Bolojan: Voi prelua acest portofoliu pentru că zona de energie e una din problemele noastre importante, problemele țin și de companii, ANRE etc

La Transporturi – vicepremierul Radu Miruță : Una din principalele provocări sunt absorbția fondurilor din PNRR din feroviar unde sunt lucrări întârziate. Un aspect important la Apărare este programul SAFE iar zilele următoare urmează să înceapă lucrările la Pașcani Suceava Siret și Pașcani Ungheni.

Pe poziția domnului Marian Neacșu atribuțiile vor fi preluate de doamna Oana Clara Gheorghiu – Va gestiona complementar și toate companiile care acum fiind la autorități diferite nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie de auditarea contractelor de mandat și impunerea unor condiții de performanță".

Premierul Bolojan are termen 5 zile, conform legii, să trimită la Cotroceni demisiile pentru ca președintele Nicușor Dan să semneze decretele de eliberare din funcție a demisionarilor.