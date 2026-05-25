Ministrul demis al Culturii, Demeter Andras Istvan (UDMR), pleacă din Guvern în urma unui imens scandal

Ministrul demis al Culturii, Demeter Andras Istvan (UDMR), pleacă din Guvernul picat prin moțiunea de cenzură a PSD și AUR în urmă cu trei săptămâni.
Demeter și-a înaintat demisia, luni, în urma unui imens scandal, izbucnit după ce site-ul 2mnews.ro a difuzat o înregistrare în care acesta spune, între altele: „Vând radioul la ruși cu 5 milioane (de euro) și îmi bag p…la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”.
Andras Istvan Demeter a fist găsit în conflict de interese, de către inspectorii ANI, care au obținut o sentință judecătorească în acest sens. Decizia nr.3456/08.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) i-a interzis ocuparea vreunei funcții publice, pe o perioadă de 3 ani.
Andras Istvan Demeter nu a respectat, însă, decizia judecătorilor, a reclamat MediaSind, în iulie 2020.
În înregistrarea audio, Demeter Andras făcea referire la acest lucru.
În demisia depusă premierului Bolojan, el spune, însă, că a cerut Parchetului să verifice veridicitatea înregistrării.
Amintim că, înainte de a fi numit ministru al Culturii în Guvernul Boloja, actorul Andras Istvan Demeter, membru fondator al UDMR în 1989 și fost director al SRR, a fost mai întâi secretar de stat în aceeași instituție, în timpul Guvernului Cîțu (2021).