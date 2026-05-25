    Ministrul demis al Culturii, Demeter Andras Istvan (UDMR), pleacă din Guvern în urma unui imens scandal

    Ministrul demis al Culturii, Demeter Andras Istvan (UDMR), pleacă din Guvernul picat prin moțiunea de cenzură a PSD și AUR în urmă cu trei săptămâni.

    Demeter și-a înaintat demisia, luni, în urma unui imens scandal, izbucnit după ce site-ul 2mnews.ro a difuzat o înregistrare în care acesta spune, între altele: „Vând radioul la ruși cu 5 milioane (de euro) și îmi bag p…la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”.

    Andras Istvan Demeter a fist găsit în conflict de interese, de către inspectorii ANI, care au obținut o sentință judecătorească în acest sens. Decizia nr.3456/08.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) i-a interzis ocuparea vreunei funcții publice, pe o perioadă de 3 ani.

    Andras Istvan Demeter nu a respectat, însă, decizia judecătorilor, a reclamat MediaSind, în iulie 2020.

    În înregistrarea audio, Demeter Andras făcea referire la acest lucru.

    În demisia depusă premierului Bolojan, el spune, însă, că a cerut Parchetului să verifice veridicitatea înregistrării.

    Amintim că, înainte de a fi numit ministru al Culturii în Guvernul Boloja, actorul Andras Istvan Demeter, membru fondator al UDMR în 1989 și fost director al SRR, a fost mai întâi secretar de stat în aceeași instituție, în timpul Guvernului Cîțu (2021).

    Cu sentință definitivă de conflict de interese, Andras Demeter a fost numit de Cîțu secretar de stat
    Absolvent al Liceului „Unirea” din Târgu Mureș și al Universității de Artă Teatrală din Târgu Mureș (1988-1992), Andras Istvan Demeter a devenit, la numai un an de la absolvire, directorul general al Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara (1993-2005).
    Astfel, la 24 de ani, a fost cel mai tânăr manager de instituție publică din Europa și primul din România ales pentru funcție pe baza unui proiect de management.
    Ulterior, în 2008, a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Tibiscus” din Timișoara.
    Ascensiunea sa în funcții publice a urmat în 2010, când a fost numit preşedinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, până în 2012.
    Apoi a devenit director general al Case de Producție Film a Televiziunii Române și membru în Consiliul de Administrație (CA) al SRR.
    Andras Istvan Demeter este căsătorit cu Laura, cu care are un copil.
    Are însă și o fiică cu Maia Morgenstern, Cabiria, actriță la Teatrul Evreiesc de Stat din București.
