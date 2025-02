Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna: „A fost o discuție pur tehnică cu FMI pe Bugetul pentru 2025; nu ne-a făcut nicio recomandare. România nu va ajunge în junk”

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat marți că a prezentat delegației FMI, sosită luni la București pentru 5 zile, proiectul Bugetului de stat pentru anul 2025, aprobat de Guvern sâmbătă și ajuns în Parlament , unde va fi adoptat prin lege, joi, pe repede înainte.

El susține că „a fost o discuție pur tehnică cu FMI”: „Fondul Monetar Internațional nu ne-a făcut nicio recomandare, este un fake news. Nu am primit nicio recomandare la nicio vizită, de la nimeni. Nu știu ce au spus, cine a spus, nu am primit nicio recomandare cu privire la nimeni. Colegii mei au avut o discuție pur tehnică, la care am prezentat bugetul. Punct”.

Întrebat care e pericolul dacă România va ajunge în „junk” (în categoria țărilor nerecomandate investitorilor n.r.) după ce două agenții de rating au retrogradat perspectiva României la negativ, ministrulFinanțelor a răspuns:

„Sunt convins că România nu va ajunge în junk. Este un semnal puternic, iar acest semnal puternic a fost recepționat de Guvern și de Coaliția de guvernare și tocmai de aceea este construit bugetul pe 7%. Tocmai de aceea am fost la ECOFIN săptămâna trecută și ne-am angajat încă o dată că vom respecta acel calendar de încadrare în 3% în 7 ani. Tocmai de aceea am avut cu Banca Mondială întâlnire, am avut cu investitori întâlnire, să transmitem acest angajament ferm al României: indiferent cine este Guvernul, cine este premierul, cine este ministrul Finanțelor, 7 ani de zile România va respecta acest plan. Este prioritatea numărul unu pentru oricine vine la guvernare ca România să revină la un deficit de 3%, România să continue investițiile și să nu facem revenirea la 3% deficit pe seama investițiilor tăiate din buget. Acest paralelism poate fi menținut. Avem fondurile europene care susțin investițiile și avem un angajament foarte ferm. Ați văzut, domnul Bolojan a început deja reducerile de personal la instituțiile conduse de dânsul. Avem și consilii județene unde au început aceste reforme și avem nevoie de reforme pentru a ține cheltuielile sub control’, insistat Tanczos Barna, după dezbaterile pe biget la comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament.