Ministrul Manole a descoperit nereguli la 26% dintre dosarele persoanelor cu handicap din Bucureşti; antecesorii săi, tot PSD-iști

Ministrul Muncii, Florin Manole, a descoperit că 26% dintre dosarele persoanelor cu handicap din Bucureşti sunt în neregulă, deși antecesorii săi au fost tot PSD-iști: Marius Budăi și Simona Bucura.

El a precizat, marți, că „în cazul celor vinovaţi de fraudă, au fost trimise unele documente Parchetelor şi au existat persoane care au ieşit din sistem din motive obiective, iar ele nu mai beneficiază de statut şi de sumele de bani aferente”.

„Corpul de control al ministrului a început deja controalele certificatelor de handicap. În cazul Bucureştiului, de exemplu, există o fraudă, atunci când vorbim despre eşantionul evaluat de corpul de control al ministrului, de aproape 26%, fie documente neconforme, fie dosare incomplete, fie dosare care nu au fost evaluate corect şi au defavorizat de fapt pe cei care aveau dreptul să beneficieze. Deci greşelile sunt în ambele sensuri, sau erorile, sau fraudele”, a spus Manole, la Palatul Parlamentului.

Evaluarea certificatelor de handicap este în plină desfășurare, iar în paralel, se aplică modificarea criteriilor de încadrare în gradul de handicap.

„A început şi un demers de corectare a sistemului. Pe de o parte, este vorba despre o modificare a criteriilor de încadrare, modificare care însă, foarte important de spus, nu va produce reevaluarea niciunui om, adică nu va fi cazul să vedeţi oameni care au, de exemplu, probleme irecuperabile care să vină să fie verificaţi, să vadă odată în plus dacă o amputare s-a modificat sau nu. Mai mult decât atât, noile criterii trec în grad permanent anumite probleme care acum aveau reevaluări pe care medical le putem considera incorecte, pentru că nu se putea repara sau vindeca respectiva dizabilitate. În tot acest proces, care a început cu punerea în transparenţă vineri a ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, ascultăm pe toată lumea, invităm toate organizaţiile specializate sau care reprezintă persoanele cu dizabilităţi, primim toate mesajele pe Facebook, prin telefon, prin e-mail, prin orice mod astfel încât să integrăm toate opiniile şi să nu nedreptăţim pe nimeni. Nu va exista o grabă în a legifera în legătură cu drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru a nu-i afecta”, a declarat Florin Manole.