Ministrul Pîslaru a demis-o pe șefa Autorităţii pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Alexandra Zară

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a demis-o miercuri pe preşedinta Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), Alexandra Zară, şi a solicitat sancţionarea conducerii unor instituţii din judeţul Bihor, în urma modului în care acestea au gestionat intervenţia DIICOT din 30 iunie.

„Am demis-o astăzi din funcţie pe preşedinta Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, doamna Alexandra Zară. De asemenea, am solicitat domnului Mircea Mălan, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, să dispună măsuri de sancţionare a directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor. Am solicitat directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială să dispună măsuri de sancţionare a conducerii AJPIS Bihor. Am dispus elaborarea unui protocol interinstituţional şi a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acţiuni operative”, a scris pe Facebook Dragoş Pîslaru.

El precizează că „aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituţii au acţionat atât în ceea ce priveşte intervenţia DIICOT din data de 30 iunie, cât şi în gestionarea acestui subiect în decursul anilor”.

Cine este Alexandra Zară

Alexandra Zară este fiica lui Ovidiu Zară, consilier AUR în Consiliul General al Municipiului București (CGMB.

Ea a fost consiliera premierului PSD Marcel Ciolacu, iar anterior, consilier local în Sectorul 5 din partea PSD și membră în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a companiei Societatea Infrastructură S5 S.A.

A fost numită în funcția de șefă a Autorităţii pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în iulie 2025, de premierul Ilie Bolojan, la propunerea ministrului Muncii, Florin Manole (PSD).

În prezent, Alexandra Zară este președinta interimară a organizației PSD de Tineret din Sectorul 5.

DIICOT a anunțat-o pe Zară, dar nu și pe Pîslaru, despre megaoperațiunea de la Bihor

Alexandra Zară a participat pe 30 iunie la operațiunea militarizată a procurorilor DIICOT împotriva lui Viorel Pașca.

Într-o postare anterioară, ministrul a susținut că nu a fost informat de DIICOT despre mega-operațiunea cu jandarmi, polițiști și cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) la azilele operate de Viorel Pașca în Bihor.

„În dimineața zilei respective, la ora 09:30, am primit un telefon prin care am fost informat despre faptul că peste 400 de persoane vulnerabile care au fost evacuate dintr-o serie de imobile private din Bihor trebuie relocate de urgență. Reiau pentru a fi cât se poate de explicit: când acțiunea era deja în plină desfășurare, mi s-a cerut să intervin pentru a identifica soluțiile necesare de relocare. Telefonul a venit din partea doamnei Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), care se afla la fața locului, la Dumbrava. Dumneai a fost înștiințată în prealabil de către DIICOT că această acțiune urma să aibă loc și a fost implicată în derularea acțiunii, inclusiv prin deplasarea pe teren, la Bihor. (…)

După aceste discuții, prima întrebare pe care mi-am adresat-o în acea dimineață a fost: dată fiind amploarea acestei acțiuni, de ce conducerea Ministerului Muncii nu a fost informată în prealabil, astfel încât să putem asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili?