Modificările lui Bolojan la pensiile speciale au cale liberă: Senatul a respins proiectul de lege depus de PSD-PNL când candida Antonescu la prezidențiale

Modificările anunțate de premierul Ilie Bolojan la Legea pensiilor speciale, în Pachetul 2 de măsuri de reducere a deficitului bugetar, au cale liberă: Senatul a respins, miercuri, proiectul legislativ depus de PSD-PNL în campania pentru turil întâi al prezidențialelor, când l-au susținut pe liberalul Crin Antonescu.

S-au înregistrat 74 de voturi „pentru”, 4 voturi contra şi 7 abţineri.

Astfel, Senatul a fost convocat în sesiune exraordinară – deoarece parlamentarii se află în vacanță – pentru a elimina de pe circuitul legislativ proiectul de lege care fusese adoptat deja de Camera Deputaților. Motivul: inițiativa legislativă prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților până în 2045, până la 65 de ani – deci era o încercare de păcălire a electoratului, deoarece nu ar fi rezolvat problemele din justiție generate de pensionarea la vârste începând de la 48 de ani a magistraților.

Dacă proiectul marca Antonescu nu dispare din Senat, Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare pe care Guvernul Bolojan își va angaja răspunderea în Parlament riscă să cadă la Curtea Constituțională a României (CCR), care va invoca respectarea principiului bicameralismului.

Tot miercuri, Senatul va lua act de emiterea de către Guvern a două ordonanțe de urgență: OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale și OUG 40/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.