Moșteanu a demisionat, pe fondul scandalului diplomelor. Miruță preia interimatul la șefia Apărării

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, vineri, pe fondul scandalului privind diploma de licență.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a preluat interimatul la șefia MApN.

Urmează ca USR să desemneze un alt ministru la Apărare, pe care premierul Ilie Bolojan să îl numească în funcție, conform algoritmului politic din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR.

Moșteanu și-a argumentat decizia de a demisiona: „(…) Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”.

Moşteanu şi-a trecut în CV-ul lui din anul 2016 că a absolvit studii superioare la o universitate privată la care nu a fost, niciodată, student; ba mai mult, aceasta a fost înființată ulterior.

El a absolvit o altă facultate, la Universitatea Bioterra.

Moșteanu a postat pe Facebook diploma și a povestit pe Facebook exact ce s-a întâmplat:

„Am intrat pe locul 45 la Automatică, în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.



Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială.



Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică.



În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câțiva dintre noii politicieni de la USR să înțelegem mai mult și mai repede noțiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiție, lege și drepturi. Dorința de a înțelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație am amânat-o.



Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”.