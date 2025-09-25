Moșteanu, după CSAT: „Doborârea aeronavelor care încalcă spațiul aerian național va fi o decizie luată în ultimă instanță”

Consiliul Superior de Apărare a Țării (CSAT) a hotărât, joi, că decizia de interceptare sau doborâre a unei aeronave militare cu sau fără pilot sau a unei rachete care intră fără permisiune în spațiul național aparține comandantului militar al operațiunii, a declarat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

În cazul în care este vorba despre o aeronavă civilă, decizia va aparține ministrului Apărării.

„Doborârea aeronavelor care încalcă spațiul aerian național va fi o decizie luată în ultimă instanță. Este și spiritul legii, suntem o țară pe timp de pace, spiritul legii este să folosești armamentul în ultimă instanță, când orice altceva nu funcționează”, a precizat Moșteanu.

Ministrul a făcut referire la situația recentă din Polonia: „În cazul Poloniei, de exemplu, au dat jos patru din 19 drone. Nu știu cum s-ar fi pus problema la noi dacă s-ar întâmpla același lucru. Țările trebuie să se echipeze mai bine, să fie mai bine pregătite. Țările europene sunt niște țări care cunosc pacea de 80 de ani. Asta este realitatea în Europa și părea că o să avem o pace veșnică în Europa. Iată că nu avem. Însă nu putem compara și, din nou, insist să nu comparăm – că am văzut și comparațiile astea în spațiu public – cum reacționează Ucraina și cum reacționează țările europene care au diverse astfel de incidente. (Ucraina – n.r.) e o țară în război, o țară în care mor civili în fiecare zi, care de trei ani și ceva se apără cu ajutorul nostru, al partenerilor lor și al tuturor țărilor care au valori similare.

Ministrul Moșteanu s-a referit și la apartenența la Alianța Tratatului Nord-Atlantic: „NATO are toate procedurile, există. Poliția aeriană avansată este și la noi în țară, ați văzut, la noi în țară sunt acum, de exemplu, piloții germani cu cinci Eurofightere și fac poliție aeriană alături de piloții noștri, care fac poliție aeriană cu F-16. În Polonia s-au ridicat F-35 ale italienilor. (…) Și asta arată cât de importantă este apartenența la NATO, și cum funcționează NATO și cum funcționează apărarea, protejarea și descurajarea în spiritul tratatelor NATO, în spiritul angajamentului pe care NATO l-a făcut de a proteja populația țărilor și spațiul țărilor aliate”.