Moșteanu, replică lui Rareș Bogdan: „Exclus să renegociem ministerele; doar să plece premierul Cîțu”

Deputatul Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a declarat marți, după ce europarlamentarul Rareș Bogdan declarase că PNL vrea să ia ministerele Transporturilor și al Fondurilor Europene dacă se reface coaliția că exclude orice renegociere a ministerelor.

„PNL are doar 55% din coaliția de guvernare, exclus să renegociem. Acestea sunt declarații făcute pentru congresul lor. Nu avem de ce să schimbăm ceva, doar să plece premierul Cîțu”, a spus Moșteanu.

Întrebat cum ar trebui să fie viitorul premier propus de PNL, el a răspuns: „Un om de stat”.

Rareș Bogdan a declarat luni, la TVR1: „Ne dorim să nu mai renunțăm la Ministerul Fondurilor Europene. Asta e propunerea mea, nu a fost o discuție în cadrul conducerii. În momentul ăsta, știind ce bani sunt la Bruxelles, premierul trebuie să aibă garanția că Ministerul Fondurilor Europene și banii care vin, pe PNRR care se semnează în 10 zile, pe exercițiul multianual normal, pe banii rămași, pe toate exercițiile financiare, pentru că sunt bani foarte mulți… Fondurile europene sub directa supraveghere a premierului. (…) Trebuie să înțelegeți că 3 miliarde din banii atrași sunt pe toate cererile depuse de ministrul Bode și secretarii de stat din mandatul domnului Bode, iar 95% din șantiere, pe care le-a continuat și foarte bine că le-a continuat Cătălin Drulă, sunt cele începute sau continuate de ministrul Bode. Eu cred că Ministerul Transporturilor e vital să fie, așa cum era normal, să fie… (la PNL n.red.). Eu nu înțeleg nici azi de ce am pierdut Ministerul Transporturilor”, a declarat Rareș Bogdan, care a adăugat că „ceea ce am pierdut în decembrie printr-o negociere proastă trebuie să recuperăm”.