Moțiunea anti-Bolojan: 5 parlamentari de la UNIT, aleși pe listele POT, au semnat, dar nu vor vota

Cinci parlamentari de la UNIT, aleși pe listele POT, au semnat moțiunea de cenzură anti-Bolojan depusă de PSD și AUR, dar spun că nu o vor vota.

Lidera de grup, Aurora-Tasica Simu, parlamentar neafilit, a declarat luni că erau șase, inițial, dar unul a ieșit din UNIT din cauza presiunilor.

„Noi, parlamentarii UNIT, am decis să semnăm această moțiune de cenzură pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă clar către actualul guvern, că direcția și deciziile luate nu sunt în beneficiul poporului român. Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, cu un plan de guvernare și cu o propunere de premier. Însă până la această oră noi nu am primit nicio propunere de premier, nu știm care este planul lor, decât refacerea aceleiași coaliții, doar cu un alt om. Prin urmare, noi, chiar dacă nu suntem de acord cu actuala guvernare, nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze în România o nouă criză politică. România are nevoie de asumare, nu de crize”, a precizat ea.

Aurora Simu a mai spus că anularea plenului Parlamenului din această după-amiază nu este întâmplătoare: Avem un grup parlamentar POT șubred în Camera Deputaților, care este pe punctul de a se desființa și de a se transforma în grupul Uniți pentru România, procedură care a fost întreruptă săptămâna trecută abuziv, iar ca urmare a presiunilor, au decis anularea acestui plen ca să obțină cât mai multe voturi, fie dintr-o parte, fie din cealaltă.

Moțiunea anti-Bolojan va fi votată marți.