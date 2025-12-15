Moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, adoptată de Senat cu voturile PSD. Diana Buzoianu a inițiat, însă, HG pe reorganizarea Romsilva

Moțiunea simplă depusă de AUR, SOS și POT împotriva ministrului Mediului, adoptată de Senat, cu voturile PSD, însă Diana Buzoianu rămâne în funcție, însuși premierul Ilie Bolojan participând la ședința de plen pentru a o susține.

S-au înregistrat: 74 de voturi „pentru”, 43 împotrivă și 1 abținere. Mai mulți senatori ai PSD anunțaseră deja că vor vota moțiunea, la adăpostul anonimatului, deoarece votul a fost secret, electronic.

În textul moţiunii este criticat și premierul Ilie Bolojan, pentru că nu ar fi dispus „propria investigare a acestei catastrofe” şi nu a apelat la Corpul său de control pentru clarificarea responsabilităţilor.

Ministra Diana Buzoianu a transmis pe Facebook, după ședința Senatului, că a transmis la ministerele avizatoare proiectul de HG privind reorganizarea Romsilva:

„Pentru că tot spun unii parlamentari PSD că moțiunea de azi nu are nimic a face cu ce reforme am promovat la Romsilva și în alte instituții, las aici o poveste de ieri:

Ieri a avut loc ședința grupului de lucru cu reprezentanții din coaliție, grup pe care îl coordonez, pe reorganizarea Romsilva. După două luni de blocat această reformă, PSD a venit și a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcții și peste 130 de directori căci avem deja un OUG trecut pe subiect și mai putem impune și criteriile de performanță și să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit, astfel, jalonul din PNRR. La câteva ore după această ședință, Romsilva, aflând de această poziționare a PSD, a ieșit public să ceară să nu mai trecem nicio reorganizare acum, ci doar să facem niște studii …și să vedem noi după câteva luni dacă e necesară reforma Romsilva.

Nu cred că se înțelege un lucru: nu avem încă jumătate de an să ne mințim cu ,,uite reforma, nu e reforma”. Eu nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeași structură ca până acum. Nu putem spune că am reformat o instituție, lăsând neatinse aceleași structuri și grupuri de interese și mafii locale care au acaparat aceastră instituție, sub pretextul că vom avea criterii de performanță și putem verifica într-un an dacă se îndeplinesc mandatele.

Așa că astăzi am trimis OFICIAL Hotărârea de Guvern cu 13 direcții silvice către avizare la ministere. Ministerele avizatoare: MIPE, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Justiției.