Moţiunea de cenzură depusă de AUR împotriva Guvernului Bolojan a picat în Parlament. Grindeanu (PSD) a chiulit de la vot

Moţiunea de cenzură depusă de 118 parlamentari ai AUR, SOS și POT împotriva Guvernului Bolojan a picat luni la vot. Senatorii și deputații PSD-PNL-USR-UDMR și deputații Grupului Minorităților au fost prezenți în sala de plen, dar nu au votat.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, care este și președintele Camerei Deputaților – al treilea om în stat -, a lipsit însă, lăsând loc speculațiilor.

Ședința a fost condusă de președintele Senatului – al doilea om în stat – Mircea Abrudean (PNL).

S-au înregistrat doar 139 de voturi „pentru” din cele 232 de voturi necesare pentru demiterea guvernului.

Discursul premierul Ilie Bolojan:

„Am preluat mandatul acum 6 luni într‐un moment dificil. Am anunțat trei direcții principale: ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Acestea rămân valabile și pentru anul care urmează.

Chiar dacă avem multe lucruri de dus la bun sfârșit, cred că pașii făcuți în acest an — pași care au fost și cei mai grei — au pus țara noastră pe calea cea bună.

Când am preluat guvernarea, România era pe cale să piardă încrederea piețelor financiare. Asta ar fi însemnat fuga investițiilor, dobânzi foarte mari, intrarea în incapacitatea de a ne mai împrumuta și, în cele din urmă, complicații sociale foarte grave.

Am evitat acest scenariu prin câteva măsuri care au început să reechilibreze economia și să stopeze adâncirea deficitului. Aceste măsuri au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc din nou pe această cale.

Primele rezultate au început să apară. Agențiile de rating au menținut România în rândul țărilor recomandate pentru investiții. Pentru primele zece luni ale anului avem deja o reducere a deficitului față de aceeași perioadă a anului anterior.

De asemenea, veniturile încasate la buget au crescut cu peste 12% față de aceeași perioadă a anului precedent, inclusiv prin îmbunătățirea colectării. Pentru prima dată, în acest an, în luna octombrie, România s-a împrumutat la dobânzi mai mici decât în ultimul an, dovadă a creșterii încrederii investitorilor. De asemenea, am redus cheltuielile de personal din sectorul public față de aceeași lună a anului anterior, pentru că am început să facem ordine în finanțele țării.

Anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite. Ne vom concentra pe încasarea corectă a acestora, prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investițiilor și pe reașezarea economiei pe baze mai sănătoase.

Acestea nu sunt doar povești, ci semne bune pentru România pe termen scurt și noi perspective de dezvoltare pe termen mediu, care vor avea un efect pozitiv asupra fiecărui român.

Doamnelor și domnilor, am intrat deja într-o rutină a acestor moțiuni de cenzură, care urmează toate același tipar și bifează doar un exercițiu politic. În locul discuțiilor despre soluții, semnatarii moțiunii livrează doar haos și scandal.

În continuare, nu înțeleg ce alternativă propun semnatarii moțiunii. Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză? Ar fi trebuit să continuăm cu cheltuielile și să adâncim deficitul? Ar fi trebuit să nu investim în apărare și să lăsăm România vulnerabilă?

Moțiunea arată faptul că semnatarii nu înțeleg contextul economic, social și geopolitic în care ne aflăm sau se fac că nu îl înțeleg. Ni se spune să reducem deficitul, dar să nu tăiem cheltuielile.

Semnatarii moțiunii pretind că susțin România și pe români, dar, în realitate, se folosesc de greutățile și suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic. Este foarte simplu să critici, dar este mult mai greu să-ți asumi responsabilități și să iei decizii dificile.

Am un mesaj pentru semnatarii moțiunii: v-ați opus fiecărui proiect de restructurare pe care l-am propus în fața Parlamentului. V-ați opus măsurilor pentru un sistem de sănătate mai bun. V-ați opus măsurilor care să facă ordine în finanțele țării și să echilibreze bugetul.

V-ați opus măsurilor de reformă fiscală, prin care scoteam la iveală firmele-fantomă și asiguram plata corectă a impozitelor de către firmele străine din România. V-ați opus autorizării Armatei Române de a doborî dronele rusești care ajung în spațiul nostru aerian.

-Puteți să criticați guvernul cât doriți — este dreptul opoziției să o facă. Dar mi se pare că o faceți într-o manieră iresponsabilă atunci când vă raportați la apărarea țării noastre. Prima noastră datorie este siguranța românilor.

Ideea că avem de ales între apărare, pe de o parte, și sănătate și educație, pe de altă parte, este una populistă. Un stat puternic are nevoie atât de o apărare pe măsură, cât și de sisteme publice funcționale.

Investițiile în industria națională de apărare vor genera locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii și noi oportunități pentru România.

În final, câteva considerații despre titlul moțiunii, care încearcă să pună etichete nemeritate — un titlu pe care semnatarii îl folosesc pentru a dezbina o întreagă națiune. „România nu este de vânzare” se numește această moțiune de cenzură împotriva unui guvern care a crescut redevențele pentru petrolul și gazele extrase din subsolul României, care a scos din sarcina statului și a pus în sarcina companiilor costurile de mediu, în valoare de peste jumătate de miliard de euro.

Da, asta înseamnă să nu vinzi țara, ci să obții ceea ce i se cuvine.

Mingile și spectacolul își au locul lor, dar pe stadioane. În Parlament, cred că este nevoie de responsabilitate, de seriozitate și de discuții corecte despre ceea ce are nevoie țara noastră.

Doamnelor și domnilor parlamentari, România are astăzi nevoie de responsabilitate și are nevoie să continue să meargă pe drumul corect.

Țara noastră nu își poate permite o criză economică și nici una politică. Oamenii așteaptă de la noi maturitate și onestitate.

Prin urmare, singura decizie rațională este respingerea acestei moțiuni”.