Moțiunea de cenzură PSD-AUR anti-Bolojan a fost depusă, cu 251 de semnături. Simion: „Există clar o majoritate politică”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat marți că moțiunea de cenzură inițiată împreună cu PSD a fost depusă, cu 251 de semnături, la ora 14:00 în Parlament.

Urmează ca votul să fie dat marțea viitoare, după ce moțiunea va fi citită miercuri, în plen, la ora 12.30.

Dacă moțiunea de cenzură va fi votată de minimum 233 de parlamentari, Guvernul Bolojan va fi demis – chiar de către PSD, care a făcut parte din coaliție și a decis să îi retragă sprijinul premierului Ilie Bolojan după doar zece luni de la învestirea în funcție.

George Simion nu a spus ce se va întâmpla dacă moțiunea va fi adoptată și dacă va intra la guvernare alături de PSD.

„Nu vom avea emoţii, chiar dacă e un spectacol al democraţiei felul în care se formează o majoritate care votează căderea Guvernului actual. Vă spun că va trece această moţiune, fără probleme. (…) Există clar o majoritate politică. Apelul meu către Bolojan este să înceteze să se agațe de scaun, să nu semneze în perioada asta niciun contract. Fiecare leuț cheltuit va fi controlat și orice funcționar public care își pune semnătura pe contracte va fi tras la răspundere. Așa că fac apel la funcționarii publici să aibă răbdare să ajungă la putere un guvern cu drepturi depline”, a transmis Simion.

Pe de altă parte, Simion nu consideră că și-a mințit electoratul atunci când l-a asigurat că nu se va alia niciodată cu PSD.