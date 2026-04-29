Moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, citită de Petrișor Peiu în plenul Parlamentului

Moțiunea de cenzură prin care PSD și AUR au bătut palama ca să dărâme Guvernului Bolojan a fost citită, miercuri în plenul Parlamentului, de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Semnatarii documentului intitulat „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!” îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că vrea să vândă preferențial pachete din companii strategice ale statului.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor «analize exploratorii» redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale“, se arată în textul moțiunii de cenzură.

Liderul PSD, sorin Grindeanu, s-a ferit să dea declarații pe subiectul moțiunii, invocând că este „un demers parlamentar”.

El a evitat să apară public alături de președintele AUR, George Simion, care a fost mai vocal și a prganizat chiar o conferință de presă pe această temă.