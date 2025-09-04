Moțiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR, citite în sala de plen aproape goală

Cele patru moțiuni de cenzură depuse, miercuri, de parlamentarii AUR împotrivit a tot atâtea proiecte de lege pe care premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea luni, au fost citite în plen, joi, în speranța că vor fi votate și astfel Guvernul va fi demis.

Numai că sala de plen a fost aproape goală (prezența nefiind obligatorie), cu circa 50 de deputați, și este de așteptat ca același lucru să se întâmple și duminică, la vot.

De altfel, opoziția formată din parlamentarii AUR (89), POT (19) și SOS Români (25) are prea puține voturi (133) pentru a întruni două treimi din necesarul pentru a trece moțiunile. Nici cu cele 19 voturi de la senatorii și deputații neafiliați nu sunt suficiente.

Coaliția de guvernare are 311 de parlamentari – cei mai mulți de la PSD (131) și PNL (72). USR are 59 de parlamentari, UDMR 32 parlamentari și Grupul minorităților naționale din Camera Deputaților, 17 membri.

AUR susține, într-un comunicat, că „în loc să sprijine antreprenorii români, guvernul preferă să înăbușe energiile productive și să favorizeze marii actori internaționali”.

Moțiunea pe tema proiectului privind măsurile fiscale denunță „loviturile directe asupra economiei românești”.

Moțiunea privind proiectul referitor la guvernanța corporativă arată cum „statul român este dezavantajat chiar în propriile companii”.

Totodată, AUR consideră că proiectul de lege privind eficientizarea instituțiilor autonome este o „reformă falsă a ANR, ASF și ANCOM”, deoarece „salariile uriașe scad de la 15.000 de euro la 12.000 de euro, menținând un nivel de lux incompatibil cu situația economică a României”.

Despre al patrulea proiect de lege, cel privind sănătatea, pe tema căruia a fost depusă moțiune de cenzură, AUR susține că „aceste măsuri nu aduc economii reale, ci vor genera cheltuieli și mai mari prin spitalizări și tratamente tardive, în timp ce pacienții sunt condamnați la suferință și lipsă de tratamente”.