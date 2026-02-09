Moțiunile împotriva lui Bolojan, Țoiu și Miruță au fost respinse în Senat inclusiv cu voturile PSD

Moțiunile simple depuse de AUR împotriva premierului Bolojan, care este și interimar la Educație, și miniștrilor USR Oana Țoiu (Externe) și Radu Miruță (Apărare) au fost respinse, luni, în Senat, inclusiv cu voturile PSD, dar cu circul de rigoare.

Votul a fost secret, electronic.

Moţiunea intitulată „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii în colateral bugetar” a primit doar 44 de voturi „pentru”, 74 fiind împotrivă şi 2 abţineri.

Moțiunea cu tema „Acordul UE-Mercosur” a fost respinsă cu 52 de voturi contra, 38 de voturi pentru și 25 de abțineri.

Moțiunea împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, a fost respinsă cu 73 de voturi, fiind înregistrate doar 44 „pentru”.