Năsui: Am depus plângere penală la DNA pentru suspiciuni de corupţie în cazul granturilor acordate IMM

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a depus plângere penală la DNA, pentru suspiciuni de corupţie în cazul granturilor acordate IMM-urilor (Măsura 3), informează un comunicat transmis joi.



„Am arătat foarte transparent toate problemele şi am depus inclusiv o plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni de corupţie în acest caz, de comun acord cu domnul premier, Florin Cîţu”, a precizat ministrul Năsui, ca răspuns la acuzațiile PSD că și-a făcut cont pe platforma de granturi.

„Am luat act de anunţul preşedintelui PSD, domnul Marcel Ciolacu, privind intenţia de a depune o moţiune împotriva mea în Parlament. Am văzut şi motivul. Nu este nicio problemă că am avut cont pe platforma de granturi acordate IMM-urilor (Măsura 3). Zilele în care am accesat-o au fost 29 de decembrie şi 31 decembrie, înainte să fi fost vreo informaţie relevantă pe ea. Aşadar, nici vorba de intervenit într-o procedură de selecţie. Pentru că vreau să fiu 100% transparent şi pentru că asta vreau să se întâmple şi cu administraţia din România, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferent contului meu. În cazul în care PSD depune moţiunea, voi prezenta în Parlament log-urile puse la dispoziţie de STS”, arată Năsui.

Ministrul Economiei a precizat că a folosit platforma de câteva ori în două zile – și a argumentat de ce:

„Am vrut să văd fiecare pas din procedura de înscriere a IMM-urilor şi să o optimizez, motiv pentru care am folosit platforma de câteva ori în două zile. Am urmărit să măresc ritmul de evaluare. Ca dovadă, ritmul de procesare a crescut ulterior eficientizării platformei de la 90 de dosare pe zi la peste 800 pe zi. În altă ordine de idei, în momentul în care am aflat că există suspiciuni legate de unele înscrieri în platformă, am anunţat imediat. Când vezi că există o problemă, trebuie s-o anunţi. Am cerut oprirea accesului la platformă şi am emis un comunicat legat de această acţiune în aceeaşi zi. Lucrurile acestea sunt verificabile în presă şi în arhiva de comunicate a Ministerului”.

Astfel, Claudiu Năsui a depus o plângere la DNA în acest caz.

Ministrul Economiei a semnalat pe 5 februarie că Măsura 3 de ajutor de stat pentru IMM-uri „nu îşi atinge scopul” pentru care a fost creată, în condiţiile în care peste jumătate dintre firme au aplicat pentru achiziţia de imobile, astfel că Guvernul caută soluţii pentru a îndrepta situaţia.

„Din cei 27.736 de aplicanţi, avem 8.275 care au aplicat pentru imobile. Dacă ne raportăm doar la proiectele finanţate, cu bugetul actual sunt doar 3.580 de firme finanţate. Dintre acestea, 1.807 finanţează imobile. Practic, mai mult din jumătate din proiectele eligibile sunt pe imobile. Nu acesta era scopul măsurii. Ea era menită să fie o măsură de ajutor în perioadă COVID şi ajunge să finanţeze cumpărări de apartamente”, a explicat Năsui, într-o postare pe Facebook.