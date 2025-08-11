Năsui critică încercarea Guvernului Bolojan de modificare a plății pensiilor private: Administratorii vor lua comisioane mai mari

Deputatul USR, Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică proiectul de lege privind plata pensiilor private, inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit acestuia, administratorii fondurilor din Pilonul II și Pilonul III vor fi cei mai avantajați, deoarece „iau comisioane mai mari”, deoarece „activele totale rămân mai mari”, dacă românii nu îşi mai pot retrage decât 25% din bani”.

Iată explicațiile lui Năsui, în mai multe postări pe Facebook::

„Guvernul Bolojan propune să nu-ți mai poți lua decât 25% din banii din pilonul 2 și restul de 75% eșalonat. E o încălcare a proprietății private și a convenției care a stat la baza Pilonului 2. Dar cine câștigă și cine pierde din asta?

Cei care au doar de pierdut sunt românii. Pierd un drept pe care îl aveau, pierd accesul la banii pe care i-au economisit, pierd oportunitățile și opțiunile care le-ar fi fost deschise dacă își primeau banii.

Mulți s-ar putea să aibă nevoie de acei bani, se bazau pe ei și se așteptau să îi primească, s-ar putea la 65 de ani să aibă datorii cu dobânzi mai mari decât randamentul fondurilor din pilonul 2. Motiv pentru care ar renta să-și retragă banii și să-și ramburseze creditul mai mult decât să plătească dobânzi mari ca să-și țină banii în investiții cu randament mic.

Câștigătorii în schimb sunt administratorii fondurilor de pensii, care sunt plătiți din comisioane calculate asupra activelor totale. Deci dacă românii nu își mai pot retrage decât 25% din bani, activele totale rămân mai mari, deci administratorii iau comisioane mai mari.

Și mai câștigă într-un fel. Presiunea să ofere condiții mai bune pentru plata eșalonată sau renta viageră este mai mică. Pentru că românii nu mai au opțiunea pe masă de a-și colecta banii puși deoparte. De ce să ofere condiții mai bune, dacă românii oricum nu vor avea de ales și sunt obligați să ia doar 25% din bani?

Al doilea câștigător este statul, pentru că fondurile de Pilon 2 investesc ~65% din bani în titluri de stat. Adică în loc ca statul să lase banii românilor să îi folosească sau investească cum cred ei de cuviință, îi obligă să îl finanțeze în continuare și le expun 65% din bani la fix același risc ca și pilonul 1.

Legea asta pare a fi copiată din alte țări unde fondurile au făcut lobby pentru un astfel de privilegiu. Proiectul ar fi „apărut” din birourile ASF și din senin, fără să fie anunțat sau discutat.

Ar fi o greșeală implementarea în România.

Cei mai loviți ar fi tot cei mai săraci. Pentru că cei bogați au deja alte economii, alte investiții, și alte surse de venit suplimentare. Dar cei mai săraci, care nu au avut opțiunile astea în viață, vor fi forțați să accepte plăți mici și un nivel de trai mai scăzut. Adică tocmai cei pe care acest Pilon 2 ar fi trebuit să îi ajute.

Legea asta nu este decât o formă de expropriere lentă și mascată sub pretenția că „protejează sistemul” și pe beneficiari. De fapt, când a venit vremea să plătească banii puși deoparte de români, nu vor să îi dea”.

„Soluția liberală pentru retragerea banilor din Pilonul 2/3 este să nu-ți impună statul de să faci cu banii tăi. Adică să respecte proprietatea oamenilor asupra banilor lor puși deoparte pentru pensie. Unii o să prefere să-și ia banii în forma unei rente viagere, depinzând de valoara pe care le-o propune fondul (care poate fi mică și atunci vor refuza). Alții vor prefera o plată eșalonată pe un număr de ani, dar iar depinde de condițiile eșalonării. Alții vor vrea, pe bună dreptate, să-și retragă toată suma pentru că au nevoie de bani sau pentru că simt că pot avea randamente mai bune. Orice cale de retragere a banilor ar alege, fondurile de pensii vor fi obligate să ofere condiții mai bune doar dacă oamenii au opțiuni. Inclusiv opțiunea de a-și retrage propriii bani. Imaginați-vă că ajungeți la vârsta pensionării și fondul de pensii vă oferă o rentă viageră derizorie. Veți alege să vă retrageți altfel banii. Tocmai de aceea, dacă fondurile vor să mai facă comisioane cu dumneavoastră va trebui să vă și ofere condiții mai bune. Problema cu soluția liberală este că nu are nimeni interes să facă lobby pentru ea. Ea ajută toți oamenii, dar nu ajută șmecherii. Fondurile de pensii câștigă mai mulți bani din comisioane dacă oamenii nu-și mai pot retrage banii. Iar statul are o cerere mai mare pentru titluri de stat dacă ține banii oamenilor blocați în fonduri de pensii pe care le obligă să-l împrumute pe el. Nu de alta, dar deficitul acela trebuie acoperit de undeva”.