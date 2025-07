Nazare confirmă acuzațiile lui Anastasiu: „Abuzurile ANAF nu sunt lucruri noi; e clar că nu a existat o dorință autentică de digitalizare, de colectare în plus, de reformă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat duminică, după demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, acuzațiile acestuia la adresa ANAF și a statului față de comportamentul acestora față de mediul de afaceri.

„Despre situația ANAF, comportamentul inspectorilor ANAF, modul în care ANAF acționează în plan central, dar și în teritoriu, am vorbit foarte mult. Abuzurile ANAF nu sunt lucruri noi”, a spus ministrul, la Digi24.

„Dacă nu recunoaștem faptul că ANAF este disfuncțional, dacă nu recunoaștem faptul că nu a existat o dorință autentică de a reforma instituția, de a colecta în plus, că suntem mult, nu sub media europeană, sub media regiunii noastre, sub media central-europeană suntem… deci e clar că nu a existat o dorință autentică de reformă, nu a existat o dorință autentică de a crește colectarea și, mai mult decât atât, nu a existat o dorință autentică de a face digitalizare”, a precizat Alexandru Nazare.

Vicepremierul Dargoș Anastasiu și-a anunțat demisia, în urma scandalului izbucnit pe faptul că a mituit o inspectoare ANAF timp de 8 ani și abia apoi a mers la DNA ca martor-denunțător. Anastasiu a acuzat statul că nu este un partener corect al mediului de afaceri și a făcut un apel al un comportament corect al autorităților față de firmele private.

„Evaziunea fiscală – clar că nu mai putem să funcționăm așa. De ce nu digitalizăm ANAF de atâția ani, când alte țări, cât timp alte țări s-au digitalizat în întregime? În doi ani de război – vezi Ucraina -, și noi nu reușim să digitalizăm ANAF. Nu reușim sau nu vrem? Răspunsul e că nu vrem! Pentru că în continuare tolerăm același comportament al controalelor și care nu trebuie să fie după analize de risc, trebuie să fie după la cine vrem să mergem, pe cine vrem să tragem la răspundere”, a reclamat Anastasiu.