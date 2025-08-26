Nazare s-a sucit în privința capitalului social minim pentru SRL-uri: 500 de lei, la înfiinţare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, după discuțiile de luni cu PSD în coaliție, că are o nouă propunere în privința capitalului social minim pentru SRL-uri, corelându-l cu dimensiunea afacerii.

Inițial, în 13 august, Nazare propusese o majorare a capitalului minim de la 200 de lei, cât este în prezent, la 8.000 d elei.

Ministrul a detaliat pe Facebook de ce a venit cu noua propunere:

„Capital social SRL: Am susţinut ieri, în şedinţa coaliţiei de guvernare, o măsură importantǎ pentru IMM-uri şi start-up-uri – modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. În urma dezbaterii publice şi a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii.

Astfel: În cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei, Companii cu venituri între 395.000 şi 7.000.000 lei: capitalul social minim devine 5.000 lei, iar în cazul firmelor cu venituri de peste 7.000.000 lei, capitalul social minim propus devine 90.000 lei”.

Practic, pentru societăţile nou-înfiinţate, capitalul social minim porneşte de la 500 lei, oferind mai multă flexibilitate şi accesibilitate antreprenorilor la început de drum iar odată cu creşterea activităţii, creşte şi capitalul social minim.

În plus, majorările de capital efectuate până la 31.12.2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea priveşte doar capitalul social.

Mulți dintre dvs. ați întrebat, pe bună dreptate: de ce această măsură? Azi, în România, poți înființa o firmă cu 1 leu capital social. Aceastǎ sumǎ modicǎ a avut rolul inițial de a susține start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariția a numeroase firme-fantomă.

Practic, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de SRL-uri. Ceea ce s-a și întâmplat, ducând la apariția generalizată a fenomenului de firme – fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri și către stat, după care dispar. Multe dintre ele fac parte din rețele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevărații beneficiari ai unor tranzacții ilegale.

Aceste firme creează pagube uriașe: companiile corecte sunt păgubite de parteneri fictivi – firme care existǎ doar pe hârtie, iar statul pierde miliarde de lei din taxe și impozite neîncasate.

Noua regulă va obliga toate firmele să majoreze capitalul social minim, în termenul legal.

Ce înseamnă acest lucru?

Rețelele de firme-fantomă vor ieși la suprafață sau se vor închide – cei corecți vor crește capitalul, iar cei care dețin sute de firme și nu vor depune vor fi astfel filtrați Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu

Cum aratǎ lucrurile în Europa

România este una dintre țările cu cel mai mic capital social cerut la înființarea unui SRL. În multe alte state, sumele sunt semnificativ mai mari, precum Austria (10.000 EUR), Germania (25.000 EUR), Slovenia (7.500 EUR), Ungaria (7.500 EUR) s.a. Există și țări europene cu un capital social simbolic, de 1 EUR, dar acestea nu au problema masivă a firmelor-fantomă și nici deficitul bugetar record al României – cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare.

Pentru antreprenorii corecți, această măsură este un scut, nu o barieră. Banii depuși drept capital social pot fi folosiți pentru cheltuielile curente ale firmei (ex: sediu, alte plăți) – important de subliniat că nu sunt bani blocați. În același timp, mǎsura contribuie la reducerea drasticǎ a fenomenului firmelor-fantomă, protejând atât companiile corecte de parteneri fictivi, cât și statul.