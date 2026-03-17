Nazare se declară îngrijorat de scumpirile „spectaculoase” la carburanți: „Am trimis Guvernului o analiză; în zilele următoare se va lua o decizie”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că instituța pe care o conduce a realizat o analiză asupra creșterilor spectaculoase ale prețurilor la carburanți și a transmis-o Guvern.

Prețurile la pompă au ajuns, marți, la 8,76 lei/litru la benzină și la 9,24 lei/litru la motorina cea mai ieftină.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația.(…) Analiza Ministerului Finanțelor a fost transmisă la Guvern și sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință și partea acestei decizie suntem și noi, Ministerul Finanțelor”, a precizat Nazare.

În urmă cu o zi, el se declara „foarte rezervat în a acționa asupra accizei”. Propunerile care au ieșit în spațiul public (…) sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susținută din punct de vedere bugetar acum. Cred că trebuie să fim realiști și să dozăm măsurile în așa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a prețurilor să fie îndeplinit. Pentru că, atenție, o scădere a accizei nu garantează scăderea prețului’, a spus Alexandru Nazare, întrebat de jurnaliști dacă o reducere a accizei la carburanți ar putea fi soluția pentru prețuri mai mici la combustibil.

Ministrul Finanțelor a insistat acum că scumpirile la pompă au avut loc imediat după începerea războiului, deși stocurile de carburanți au fost achiziționate în trecut:

„Am văzut o creștere a prețului care s-a suprapus cu momentul inițierii războiului din Orientul Mijlociu. Imediat. E clar că stocurile la dispoziție la momentul începerii războiului nu au fost influențate de această decizie. Sunt stocuri achiziționate în trecut. Știu că premierul Ilie Bolojan a avut discuții cu companiile din domeniu. Știu că și Ministrul Energiei a fost foarte activ, a discutat cu companiile. Consiliul Concurenței, ANAF, ANPC trebuie să acționeze și cred că în următoarele zile, pe baza analizelor, se va lua o decizie în sensul monitorizării mult mai stricte a prețurilor”.

Alexandru Nazare a amintit despre ajutrl de stat aprobat săptămâna treută de Guvern, pentru transportatori:

„Schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat. Am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 de bani, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context. Pentru a continua, pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizarea prețurilor, pentru o monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici, Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în Ordonanța 84 din 2022”.

Întrebat în ce măsură tensiunile politice dintre PSD și celelalte partide din coaliție reafectează posibilitatea de a lua aceste măsuri, ministrul Nazare a spus că „trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu orice măsură pe care o luăm este o măsură care să aducă rezultate imediate, să se vadă imediat în preț sau să stabilizeze prețurile”.