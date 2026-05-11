    Nicio grabă pentru formarea noului guvern! Președintele Nicușor Dan amână până după summitul B9 consultările oficiale cu PSD, AUR, PNL, USR și UDMR

    Președintele Nicușor Dan nu se grăbește, în a doua săptămână de la ieșirea PSD din Guvernul Bolojan, să inițieze consultările oficiale pentru formarea unui nou Executov.

    Așteptate luni, după ce șeful statului i-a chemat la discuții „informale” pe președinții USR, UDMR, PSD, PNL – dar și pe lideri locali ai liberalilor -, fără să dea declarații la final, consultările formale au fost amânate până după summitul B9 de miercuri.

    Președintele este obligat de Constituție să invite la consultări și AUR, partidul care a inițiat și votat cot la cot cu PSD moțiunea de cenzură prin care guvernul Bolojan a fost demis. Apoi, Nicușor Dan trebuie să anunțe public numele noului premier pe care îl desemnează.

