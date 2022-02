Nicio șansă de majorare a pensiilor în toamnă, cum insistă PSD! Pensionarul special Ciucă are ok-ul lui Iohannis

Pensionarii nu vor mai primi o majorare la pensie anul acesta, a anunțat, marți premierul Nicolae Ciucă, la Parlament, în ciuda declarațiilor insistente pe această temă din partea ministrului PSD al Muncii, Marius Budăi.

Ciucă recunoaște că a discutat în ianuarie cu preşedintele Klaus Iohannis şi membrii Guvernului despre renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), dar susține că nu s-a pus problema unui acord pe acest subiect.

„La discuţia pe care am avut-o împreună cu domnul preşedinte, cu fiecare ministru în parte, s-au discutat mai multe subiecte. A fost şi acesta. Şi atunci am fost destul de clari în ceea ce priveşte posibilitatea de renegociere. Este adevărat, domnul ministru a prezentat şi atunci şi a discutat şi cu mine că acest procent de 9,4% (cheltuieli din PIB cu pensiile – n.r.) nu ar fi suficient, suntem cu toţii de acord cu el, dar am stabilit să se demareze procesul de reformă a pensiilor în general şi după aceea…”, a spus premierul, la Parlament.

Întrebat dacă, la acea dată, şeful statului şi-a dat acordul pe renegocierea PNRR, premierul a răspuns: “Nu s-a pus problema de acord sau aprobării acestui subiect, a fost doar un subiect de discuţie”.

Nicolae Ciucă a precizat că nu s-a întâlnit zilele acestea cu şeful statului şi că nici nu au discutat despre renegocierea PNRR.

„A fost un subiect care s-a discutat, am văzut în ultima perioadă de foarte multe ori şi foarte intens şi este un subiect care merită cu adevărat interesul nostru, al tuturor, dar în acest moment au fost şi sunt în continuare elemente care sunt prevăzute în PNNR pentru reforma sistemului de pensii şi am avut o discuţie şi cu domnul ministru şi în cadrul Comitetului interinstituţional vizavi de acest subiect şi urmează ca, în conformitate cu obiectivele şi cu ţintele din PNRR, să urmăm acel program”, a mai spus premierul.

El a fost întrebat şi dacă ministrul Muncii are libertate de a începe renegocierea PNRR.

„În discuţiile pe care le-am avut la Bruxelles pe acest subiect aţi văzut că s-a şi vehiculat un termen ca, începând cu anul 2023, să poată fi rediscutate anumite elemente din PNRR. De ce 2023? Pentru că, la Comisie, discuţia a fost în felul următor: haideţi să vedem ce se întâmplă şi ce realizaţi până în anul 2023, să rezulte foarte clar linia pe care urmaţi, astfel încât să atingeţi obiectivele şi ţintele din PNRR, dar după ce avem acest bilanţ de etapă, să putem să discutăm parte din jaloanele şi ţintele din PNRR. Oricum, Guvernul este angajat astfel încât să facă această reformă, astfel încât românii să poată să beneficieze de venitul cuvenit”, a afirmat Ciucă.

Premierul a arătat că în prezent nu există o analiză cu privire la majorarea pensiilor din toamnă.

„Acum, când discutăm, nu a fost un astfel de subiect în analiză şi nu aş vrea să creăm niciun fel de subiect prin care să inducem o idee cât se poate de puţin realizabilă în perioada imediat următoare”, a explicat prim-ministrul.

El a adăugat că nu s-a discutat despre TVA zero la alimentele de bază de anul viitor.

Premierul Ciucă, tânăr rezervist, câștigă 502.920 de lei/an (215.880 lei din pensie și 287.040 lei indemnizație)

PNL a promis în campanie desființarea pensiilor speciale, dar nu numai că nu s-a ținut de cuvânt, ci l-a pus prim-ministru pe generalul în rezervă Nicolae Ciucă, pensionat anticipat ca să cumuleze două venituri grase din bani publici, în valoare de 502.920 de lei/an

Astfel, tânărul rezervist din Armată, protejatul lui Iohannis, încasează 215.880 lei/an din pensie, potrivit celei mai recente declarații de avere (vezi document la finalul articolului).

Iar cum indemnizația de premier este de 23.920/lună, Ciucă mai bagă în buzunar 287.040 lei/an.

Și în anii 2020 și 2021, Ciucă a cumulat pensia grasă cu indemnizația de ministru al Apărării în valoare de 168.613 și a câștigat 384.493 lei/an.