Nicio surpriză! Cîţu: Propunerea mea pentru Ministerul Finanţelor este Dan Vîlceanu

La o lună și o săptămână de la demiterea lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanţelor, premierul Florin Cîțu, care asigură interimarul, a anunțat, sâmbătă, că îl propune pe Dan Vîlceanu să preia portofoliul.

Cîțu a precizat că îi va solicita preşedintelui PNL, Ludovic Orban, convocarea Biroului Politic Naţional al partidului, pentru viitoarea nominalizare la MFP:

„Am să îi cer dlui preşedinte (al PNL – n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere – propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice”.