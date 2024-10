Nicușor Dan a convocat CGMB ca să-i aprobe referendumul la primul tur al prezidențialelor. El admite că „aceste modificări de legi trebuie operate de Parlament” – așa cum l-a avertizat Ciolacu

Primarul general Nicușor Dan a convocat Consiliul General al Municipiului București (CGMB) pentru a-i aproba organizarea referendumului la primul tur al alegerilor prezidențiale, prin care vrea a-i atribui exclusiv emiterea autorizațiilor de construire pe raza întregii Capitale.

Decizia survine la o zi după scandalul cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe tema refacerii planșeului de la pasajul din Piața Unirii.

Totodată, Nicușor Dan vrea ca repartizarea impozitelor și taxelor locale să fie decisă de CGMB.

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, l-a avertizat deja că orice modificare a legii trebuie făcută prin Parlament.

Nicușor Dan admite că reverendumul nu va avea niciun efect dacă Parlamentul nu modifică legile care prevăd situația actuală. „Din punct de vedere procedural, aceste modificări trebuie operate de Parlament, adică sunt niște legi pe care Parlamentul trebuie să le modifice, numai că eu cred că un referendum în care bucureștenii se exprimă în această direcție este un argument suficient pentru ca aceste modificări legislative să aibă loc”.

Amintim însă că referendumul privind reducerea la 300 a numărului parlamentarilor și la o singură Cameră a Parlamentului nu a fost pus în aplicare prin lege, în ciuda faptului că rezultatul a fost covârșitor – circa 80% dintre români a votat „pro”.

Iată anunțul lui Nicușor Dan, postat pe Facebook:

Amintim că, în anul 2011, fostul edil-șef Sorin Oprescu (între timp condamnat la închisoare și fugit în Grecia) a încercat să organizezeun referendum cu o singură întrebare: „Sunteti de acord cu centralizarea administrativa prin transferul de atributii de la primariile de sector catre CGMB?”, după ce Elena Udrea (aflată acum în închisoare, pentru corupție) inițiase, în perioada ei de glorie politică, proiectul „Legii Capitalei”.Numai că majoritatea din Consiliul General al Municipiului București (CGMB), deținută de PDL, căreia i s-au alăturat în acest demers și consilierii PRM si PNG, a decis ca referendumul să aibă 7 întrebări:

Sunteti mulțumit de modul în care s-a dezvoltat Capitala?

Va doriti o Capitala cu 6 sectoare si o administratie?

Va doriti o Capitala cu 6 sectoare si 7 administratii?

Sunteti multumiti de curatenia in Capitala?

Va doriti o arhitectura unitara pentru Bucuresti?

Sunteti de acord cu reducerea cheltuielilor aparatului administrativ?

Sunteti de acord ca Bucurestiul sa fie condus de primarul general si CGMB?

Consilierii municipali din partea PSD sși PNL, reprezentând opozitia la acea vreme, au acuzat că întrebările sunt „prea multe” și nu au nicio legătură cu tema referendumului – Legea Capitalei. Oprescu a spus și el că „acest exerciția democratic „i-a speriat pe unii politicieni” și „i-a făcut să ducă în derizoriu acest referendum”.

Organizarea referendumului a fost anulată, după ce presedintele Traian Basescu a convocat, pe 10 iunie 2011, o îintâlnire la Primaria Capitalei cu edilul-șef Oprescu și cu primarii de sectoare, în care i-a convins să renunțe la chestionarea bucureștenilor. „Președintele Traian Băsescu le-a explicat primarilor prezenti lipsa de finalitate juridica a referendumului local ce urma sa aiba loc in data de 26 iunie, precum si riscul ca prin organizarea unor astfel de consultari publice fara consecinte juridice, institutia referendumului sa se decredibilizeze in fata populatiei. Exista, de asemenea, riscul ca in momentul in care se va dori consultarea bucurestenilor, iar rezultatul sa aiba in mod real consecinte juridice, populația să nu se mai prezinte la urne“, a precizat Prefectura Capitalei, intr-un comunicat.