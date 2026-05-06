Nicușor Dan a început consultările informale cu liderii partidelor din Guvernul Bolojan demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR

Președintele Nicușor Dan a început, luni, consultările informale cu liderii partidelor din Guvernul Bolojan, care a fost demis de PSD și AUR, marți, prin moțiune de cenzură, cu un scor istoric: 281 de voturi în Parlament.

Șeful statului a dat asigurări, marți seară după căderea guvernului, că vom avea un guvern nou „într-un termen rezonabil”. El nu a precizat dacă acest lucru înseamnă 45 de zile, cât durează interimatul guvernului demis.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”, a spus Dan.

Primul invitat la Cotroceni este președintele USR, Dominic Fritz.

Conducerea USR a decis, marți seară, că nu revine la masa negocierilor cu PSD și că își va coordona deciziile cu PNL, pentru a evalua opțiunile de viitor.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, se arată într-un comunicat al USRUSR.

Rând pe rând, vor merge la Cotroceni, separat, la consultările informale cu președintele, și ceilalți lideri de partid care au făcut parte din guvern.

Sorin Grindeanu, liderul PSD și artizanul dărâmării guvernului din care a făcut parte și s-a retras după 10 luni, nu a demisionat de la șefia Camerei Deputaților – al treilea om în stat. Au demisionat toți cei 6 miniștri, vicepremierul, 15 secretari de stat, 22 de prefecți și 36 de subprefecți, declanșând criza politică.

Va merge la consultări și premierul demis ilie Bolojan, lider al PNL, partid care a anunțat că va trece în opoziție, deoarece nu va mai face coaliție cu PSD, partidul care l-a demis.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a rămas cu miniștrii interimari și face apel în continuare să se revină la masa negocierilor, pentru un guvern din care să facă parte aceleași partide – dar,evident, fără premierul Bolojan, ci cu un alt premier liberal, ceea ce PNL a exclus, la unison cu USR.