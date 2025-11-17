Nicușor Dan: „Am o relație foarte bună cu PSD, după ce a acceptat să facă o coaliție”. Despre pensiile magistraților: „Este necesară corectarea unor greşeli”

Președintele Nicușor Dan a declarat că are „o relație foarte bună cu PSD”, după ce partidul „a acceptat să facă o coaliție”.

„Nu e un secret că am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD-ul, în special la nivel local, în București. Dar, din momentul în care PSD-ul a acceptat să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD. Adică, toate discuțiile pe care le avem sunt absolut rezonabile. Cu domnul Grindeanu, evident, interacționez cel mai mult, fiind și fostul și noul președinte al PSD. (…) Îi spun cum văd eu o anumită situație, dumnealui îmi spune care este viziunea din perspectiva sa. (…) Eu nu cred că cetățenii se așteaptă de la mine să mă cert cu PSD-ul. Și nici nu cred că votanții PSD-ului se așteaptă de la domnul Grindeanu să se certe cu mine”, a transmis Nicușor Dan, la România TV.

Despre pensiile magistraților, șeful statului a spus că „este necesară corectarea unor greşeli făcute cu mult timp în urmă, din cauza cărora în sistemul de justiţie pensia a ajuns să fie egală cu salariul”.

„Trebuie să micşorăm pensiile în raport cu salariul. Nu e nevoie de vreo modificare a Constituţiei ca să facem asta. E vorba de un echilibru administrativ, astfel încât să luăm decizia corectă. (…) Cred că toată lumea este de acord că trebuie să scădem pensiile magistraţilor – întrebare este cu cât – şi trebuie să creştem vârsta de pensionare – întrebarea este cât de graduală să fie trecerea asta. Pe scurt, este o discuţie tehnică”, a arătat Nicușor Dan.