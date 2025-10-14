Nicușor Dan anunță „schimbări majore” în Strategia națională de apărare a țării: „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal; să devină o preocupare a SRI”

Președintele Nicușor Dan a transmis, marți, că vor fi „schimbări majore” în Strategia națională de apărare a țării. Una dintre ele este acceea că fenomenul corupției trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații (SRI).

„Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic’‘, a scris șeful statului pe rețeaua X.

Nicușor Dan a anunțat, luni, într-un interviu acordat www.stirileprotv.ro, că Strategia națională de apărare a țării este aproape finalizată și va cuprinde „două schimbări majore” pentru România. Potrivit acestuia, documentul va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului.

„Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat”, a spus Nkcușor Dan.