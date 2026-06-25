Nicușor Dan: „Ar fi bine să avem un guvern până marți. Aștept partidele cu un acord”. Despre Veștea la AUR: „Ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la două zile de la consultările cu partidele, că „ar fi bine să avem un guvern până marți”. Deși recunoaște că s-a adâncit blocajul între PSD, care a dărâmat Guvernul Bolojan, și PNL, USR șiUDMR, șeful statului face apel la „responsabilitate” și „seriozitate din partea lor.

Întrebat, într-o conferință de presă, dacă are informații despre ce au discutat partidele la Vila Lac, joi, el a răspuns: „Pentru România este important să avem un guvern cât mai repede, până marți, când intră Parlamentul în vacanță”.

Despre o nouă nominalizare de premier: „Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că suntem oameni serioși, din declarații se preconiza soluția unui guvern minoritar, susținut de o majoritate parlamentară”.

Despre cele două ratări de nominalizare a prim-ministrului: „Când l-am desemnat pe Eugen Tomac am avut asteptarea că va fi o majoritate. Când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptarea rezonabilă, că acest guvern va trece. În ambele cazuri, așteptarea nu s-a materializat, pentru că liderii și-au schimbat opinia. În toate discuțiile pe care le-am avut, am militat pentru o majoritate care să susțină un guvern minoritar, dar pro-occidentală. Am încercat să ajut acest proces de două ori, nu a ieșit. Acum, democratic, partidele, să vină cu majorități”.

Despre o rotativă guvernamentală, cerută de USR, Nicușor Dan a evitat un răspuns clar: „Ca să ajungem la rotativă, la etapa a doua, trebuie să ajungem la etapa întâi. Eu le cer să spună care e majoritatea în iulie 2026”.

Întrebat dacă a greșit cu desemnările, Nicușor Dan a răspuns: „Toată lumea greșește. Nu vreau să spun lucruri care să inflameze și mai mult”.

Despre o posibilă suspendare a sa din funcția de președinte, așa cum a amenințat recent fostul său consilier, Ludovic Orban, președintele a spus: „Suspendarea e o chestiune foarte serioasă, nu e cazul să o trivializăm”.

El a exclus varianta alegerilor anticipate: „Ar fi o soluție extrem de nefericită, nu ne permitem câteva luni de incertitudine”.

Întrebat dacă a fost anunțat că Veștea merge să negocieze cu AUR, Nicușor Dan a negat: „Nu. Domnul Veștea a primit un mandat si mai departe a fosta sarcina domniei sale. Ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin”.

De asemenea, întrebat când s-a transformat din președinte mediator în președinte jucător, desemnându-l pe Veștea fără consultarea PNL: „După câteva săptămâni de blocaj, am ales o soluție care părea că va rezolva criza”.

Chestionat dacă e președinte jucător: „Nu, sunt un președinte cu mandat”

În fine, întrebat dacă va face o desemnare peste „capul” partidelor, Nicușor Dan a spus: „Responsabilitatea este acum la partide, ar trebui să îi întrebați care e soluția de majoritate. Aștept partidele, așa cum s-au angajat, să vină cu o propunere de majoritate negociată, cu un acord”.