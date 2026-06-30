Nicușor Dan: „Când vom avea guvern plin, nu știu. Toată lumea a greșit în criză. Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în ultima zi de activitate a Parlamentului înainte de vacanța de vară, că nu știe„ când vom avea un guvern plin”.

Astfel, guvernul condus de Ilie Bolojan rămâne interimar, după aproape două luni de la demiterea lui prin moțiune de cenzură depusă și votată de PSD și AUR.

Cu toateacestea, șeful statului consideră că „toată lumea a greșit în criză”, iar „responsabilitatea e la partide”, fără a arăta cu degetul la PSD, autorul crizei politice fără precedent.

Nicușor Dan a mai spus că nu se simte vinovat pentru cele două dedemnări de prim-ministru eșuate – consilierul său, Eugen omac, și PNL-istul pucist Adrian Veștea, care au încercat să facă un guvern cu PSD.

„Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, a arătat președintele.

Declarațiile complete și răspunsuri la întrebările jurnaliștilor:

„Avem un guvern care are limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni. Există acord pe deficit, PNRR, pe OCDE, pe SAFE. Pe PNRR, partidele așteaptă de la Guvern un calendar.

Mai există șansa ca în această vară să fie instalat un nou Guvern?

Eu îm doresc să avem cât mai curând un guvern cu puteri depline, când se va întâmpla asta, nu știm. Vorbesc curent cu liderii partidelor.

Ați primit raportul referitor la Portul Constanța, legat de drone?

Pe drone aeriene suntem într-un progres, dar încă din aprilie se spune din evaluarea preliminară a MApN că s-a întâmplat evenimentul, nu eram 100%.

Pe drone aeriene suntem într-un progres, pe drona navală, există un raport preliminar și o listă cu întrebări de la toate instituțiile, care a fost înaintată către partea ucraineană. Progresul față de momentul de acum 2-3 săptămâni este că există linie directă pe tipul ăsta de evenimente, Nu au mai existat incidente navale după portul COnstanța.

Ce ar trebuie să conțină acordul politic între partide?

După 2 luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe sigur 233 de oameni care sigur vor vota. Îmi închipui că trebuie să fie un acord, dar eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni care votează.

Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern și în momentul ăsta nu există o majoritate.

Responsabilitatea este la partide.

Cât mai amânați?

Eu, în continuare, nu înțeleg de ce nu a trecut guvernul Tomac. Eu am făcut două propuneri, responsabilitatea e acum la partide. Aștept ca partidele să vină cu soluția de majoritate

Când partidele nu v-au propus, ați propus dvs.

Având informații, intuiții că fiecare dintre ei va strânge o majoritate.

Acum, când aveți propuneri de la partide, de ce refuzați să desemnați?

Spre deosebire de situațiile anterioare, când exista o așteptare rezonabilă că guvenrul trece, acum este o certitudine că nu trece. Nu vreau să facem un joc de-a guvernul.

Dvs ați greșit cu ceva? Cu ce?

Toată lumea greșește. Noi am plecat acum un an cu cea mai bună soluție și în acest an toți puteam să facem mai mult, astfel încât coaliția să reziste.

Ați citit comentariile de pe Facebook? Cei care v-au susținut ar vota suspendarea dvs. Ce le transmiteți?

Le transmit că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui înseamnă că are un motiv întemeiat. … Eu, fiind un politician rațional, în opinia mea și cu responsabilitatea și jurământul depus la învestire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.

De câte ori s-a schimbat poziția PNL? De câte ori v-a mințit Ilie Bolojan?

Eu m-am referit numai la acel moment și pe conținutul discuțiilor dinăuntrul negocierilor a fost foarte clară schimbarea de discurs. A fost explicit: PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost răspuns la întrebare, apoi au urmat niște întrebări ce urmează cu secretarii de stat, cu prefecții. Mi-ar fi plăcut în mod onest să mi se spună: ne-am reconsiderat poziția.

Cine ar trebui să facă primul pas?

Toată lumea discută, nu am ce să reproșez aici partidelor. Inclusiv ieri au discutat.

Riscul de junk. În această situație, viitorul Guvern ar putea merge la un acord cu FMI?

Dacă unul din rapoartele acestea e negativ, o să ne pară rău pentru momentul de acum.

Alegeri anticipate?

Îmi doresc să evităm acest scenariu. Scenariul anticipatelor nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, ne-am găsi în același blocaj de azi și am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.

Ați făcut o analiză și dacă poate fi făcută o flexibilizare și din partea Cotrocenilor, inclusiv cu negocieri la Cotroceni?

Dacă e nevoie, pot să fac asta, însă nu simt că aș ajuta. Dacă oricine îmi solicită… Până în momentul ăsta nu au cerut să-i mediez. Nu pun niciun fel de condiție pentru acord. Dacă rezultă 233 de voturi, în secunda următoare nominalizez.

Dacă rămâne guvern interimar până la toamnă, ce pericole sunt pentru percepția României și absorbției fondurilor dn PNRR și aderarea la OCDE?

Pe aderarea la OCDE toată lumea fost tot timpul aliniată. Pe partea de PNRR, chestiunile sunt tehnice. Și public și în discuțiile cu mine, toată lumea vrea să ajute să luăm cât mai mulți bani. În ce privește percepția externă, agențiile de rating, de asta am stat două ore cu ambasadorii din România ca să garantăm că suntem cu toții serioși și facem ce ne-am angajat. Sunt optimist că o scoatem la capăt.

N-am spus că este un consens pe conținut, ci pe participarea la un format de discuții care s-a întâmplat; divergențele pe conținut se pot remedia. Sunt optimist că o scoatem la capăt, pe palierul în care noi toți suntem România. Pe palierul intern încă sunt asperități.

Despre CSAT și situația Romatsa:

Cât de corect funcționează Romatsa, nu cunosc, dar în general e mult de lucru la toate. Despre decizia judecătorească, am avut niște discuții pe ea, n-o să mă pronunț pe judecata judecătoarei de caz, ci pe calitatea legilor noastre. O să mă pronunț exact ca în cazul Dominic Fritz pe calitatea legilor noastre. Nu e posibil ca, pentru o chestiune de conflict de muncă…

Sau să fiu mai precis: sancțiunile trebuie să fie proporționale. Legea discriminării spune că dacă orice persoană juridică discriminează pe oricine ea poate să-și înceteze activitatea, mi se pare disproporționat. La fel și legea ANI, dacă greșești o virgulă pleci din spațiul public 3 ani.

Ce s-a discutat în ședința CSAT de ieri a fost – și, în sfârșit, suntem și noi proactivi și nu reactivi – să prevedem niște mecanisme pentru momentul în care, eventual, hotărârea de la Curtea de Apel este confirmată de Înalta Curte.

Adică, să avem backup-ul dinainte, să nu trezim deodată că de pe o zi pe alta nu mai pot zbura avioane în România. La momentul în care va fi judecat, pentru că încă nu s-a redactat hotărârea primei instanțe.

Deci, la momentul la care se va judeca recursul, decizia CSAT este că trebuie să existe un backup dintr-una din patru soluții care au fost enumerate ieri acolo și care trebuie analizate de colective de juriști, să existe una din cele patru soluții deja în vigoare, astfel încât activitatea să nu fie perturbată.

V-ați decis dacă vă afiliați PPE sau Renew Europe?

Am spus 1 iulie, dar voi amâna până la 1 ianuarie 2027.

Când credeți că e momentul să interveniți din nou pentru rezolvarea crizei?

Văzând și făcând. Pentru moment e nevoie de clarificare de mandate de negociere la partide, e nevoie de discuții între fiecare, între fiecare și mine. Sunt tot timpul în București. Nu am spus că nu o să fac nimic 2 luni. Este un proces. Deocamdată nu simt că e momentul să mă implic.

Rezistă România cu un guvern interimar până la toamnă?

Pierdem foarte multă energie. E bine să avem un guvern cât mai repede, dar România va funcționa.

Un orizont de timp…

Nu știu dacă le ajută. Să zicem că le-aș da 5 iulie. Credeți că i-ar ajuta cu ceva? Ce aș putea face eu pe 6 iulie? Acum nu văd vreo propunere care să aibă măcar speranța că va trece. Aștept o flexibilizare a pozițiilor partidelor, ea s-a produs într-o oarecare măsură, dar nu suficient cât să avem o majoritate

Din cine să fie formată majoritatea de 233?

Din cine împărtășește aceleași valori pro-occidentale.

Totuși, de unde 233 de voturi?

E o întrebare care timp de 2 luni ar fi trebuit să o adresăm fiecare dintre noi partidelor. Aștept o flexibilizare a pozițiilor lor. Ea s-a produs într-o oarecare măsură.

Se pot lua cele 233 de voturi chiar și de la formațiuni pe care nu le considerați pro-occidentale?

Un om care a intrat în Parlament acum un an jumate și a plecat de un an sau 7 luni din acel partid… Trebuie să vedem de la caz la caz.

Cei racolați de dl Bolojan de la POT și SOS nu mai sunt extremiști?

Trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu pro-occidentală, pentru un partid e mai simplu să facem această evaluare.

Credeți că s-au schimbat peste noapte ca ideologie, trecuți în altă tabără?

Ne-a învățat Heraclit asta.

PNL spune că ar vota un guvern Grindeanu dacă vine președintele cu niște garanții că PSD își va respecta cuvântul dat.

Acum 3-4 zile a fost în direcția contrară. Am primit informația că, după analiză, nu se va susține un guvern minoritar PSD. Apar lucruri pe care nu le putem prevedea, precum criza politică. În cazul dronei, s-au făcut progresele menționate: că există dialog direct cu partea ucraineană, că au existat niște întâlniri cu ei. Trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu, să găsim o majoritate care să mențină o direcție prooccidentală.

Obișnuiți să vă încălcați frecvent promisiunile. Ce anume vă împiedică să vă onorați promisiunile?

Apar lucruri pe care nu le putem prevedea, așa cum este cazul acestei crize.

(…)

Ați accepta desemnarea unui premier AUR, dacă are majoritate?

Ca un premier să formeze o majoritate, trebuie să fie desemnat, iar în momentul desemnării trebuie să există o majoritate. Nu există această ipoteză.”

V-ați calmat după întâlnirea de vineri (consultările la Cotroceni cu liderii partidelor – n.e.)?

Am fost foarte calm. Am citit și eu relatările, am fost foarte amuzat de ele. Eu sunt un om foarte calm.

Ați spus că atunci când i-ați desemnat pe Tomac sau Veștea ați avut certitudinea că vor trece?

Am spus că am avut o așteptare rezonabilă.

De garantat nu mi-a garantat nimeni. Am avut discuții cu lideri politici care au anticipat ce va spune colectivul respectivului partid politic și s-a întâmplat că după ce oamenii ăia s-au dus la partide au venit cu un alt răspuns”.