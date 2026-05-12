Nicușor Dan cheamă „joi sau luni” partidele la consultări formale pentru noul guvern; ar vrea o majoritate deja negociată

Președintele Nicușor Dan cheamă „joi sau luni” liderii partidelor parlamentare la consultări formale pentru formarea noului guvern și vrea din partea lor o majoritate deja negociată.

„Ca titlu general, solicitarea mea, pe care o s-o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni: pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele – și mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public -, de fapt, variante de guvern sprijinit de o majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente pentru România – Hai să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.

Deci ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele este să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale, care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul-ministru. La consultările formale, și probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale, o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”, a declarat șeful statului, marți, la Forumul de Securitate la Marea Neagră şi Balcani.

Întrebat dacă are pregătite nume de premieri tehnocrați, Nicușor Dan a răspuns: „În mintea mea, da, nu le-am avansat, pentru că voi avansa în momentul în care, dacă va exista un «da».”

Despre cine este vinovat pentru situația creată, șeful statului consideră că „toți”, inclusiv el: „Am plecat toți împreună, am promis toți împreună că o să lucrăm, nu s-a întâmplat, toată lumea-i vinovată”.