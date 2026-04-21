Nicușor Dan convoacă partidele la Cotroceni, după retragerea sprijinului PSD pentru premierul Bolojan. Programul consultărilor

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare, după anunțul PSD de retragere a sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.
Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc după următorul program:
- ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
- ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);
- ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
- ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
- ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).