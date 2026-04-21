    Nicușor Dan convoacă partidele la Cotroceni, după retragerea sprijinului PSD pentru premierul Bolojan. Programul consultărilor

    Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare, după anunțul PSD de retragere a sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

    Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc după următorul program:

    • ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
    • ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);
    • ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
    • ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
    • ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).
