Nicușor Dan, despre creșterea cursului euro-leu pe fondul moțiunii anti-Bolojan: „Invit la calm, este o reacție firească a pieței”

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, întrebat despre creșterea la un nou maxim istoric a cursului euro-leu, că „este o reacție firească a pieței”la criza politică generată de ieșirea PSD de la guvernare șidepunerea, împreună cu AUR, a moțiunii de cenzură.

„Invit la calm, este o reacție firească a pieței când există o incertitudine politică. România își păstrează angajamentele pe deficit, SAFE, PNRR”, a declarat șeful statului, aflat în Armenia.

Cu o zi înaintea votului în Parlament pe moțiunea de cenzură anti-Bolojan, depusă de PSD și AUR, Nicușor Dan continuă să se dea imparțial: „Nu vreau să fac speculații (despre șansele moțiunii – n.r.). Există toate scenariile, pentru fiecare caz există alte dezvoltări, haideți să așteptăm ziua de mâine”.

Despre o criză politică pe termen lung: „Discuțiile politice vor fi dificile – o situație de incertitudine cu privire la conformația politică a majorității din spate; această incertitudine va fi o sătpămână-două, dar nu trebuie să ne îngrijoreze”.

În ceea ce privește AUR, șeful statului a spus: „Eu m-am ferit că folosesc cuvântul extremiști. Cred că există o diferență între forțele pro și antioccidentale”.

Cât despre propunerea de premier Călin Georgescu, președintele a reiterat că „acest scenariu este exclus”.

Despre consultări, dacă trece moțiunea: „Sunt scenarii, această moțiune se va discuta și vota mâine. De principiu, soluția trebuie să fie stabilă mai mult decât rapidă”.

Întrebat dacă susține un Guvern de uniune națională, Nicușor Dan a răspuns: „În momentul acesta, excludem, toate variantele pe care le am se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale”.