Nicușor Dan, despre criza politică generată de ieșirea PSD din Guvernul Bolojan: „Probabil că vom intra în turbulențe”

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, întrebat despre criza politică declanșată de PSD prin iminenta ieșire din Guvernul Bolojan – anunțaă încă din decembrie -, că „probabil vom intra în turbulențe”, iar el își va păstra rolul de „mediator”.

Șeful statului a precizat că „există consens pe PNRR”

„Probabil că vom intra în turbulențe politice, însă există consens pe PNRR. (…) Avem consens că toată legile, actele normative care mai sunt necesare a fi date pentru PNRR să treacă, astfel încât România să încaseze banii pe care îi are de încasat din PNRR până la sfârșitul lunii august, când se închide acest program. Al doilea lucru: există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și că România își va păstra traiectoria financiară”, a spus Nicușor Dan, după un eveniment la ASE la care a participat și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.