Nicușor Dan, despre reducerea TVA majorată de Bolojan: „Nu vreau să dau speranțe false sau să creez așteptări”

Președintele Nicușor Dan nu mai este atât de sigur că Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) ar trebui readusă la nivelul de anul trecut.

Amintim că premierul Ilie Bolojan, abia numit în funcție, a majorat această taxă de la 19% la 21%, în ciuda faptului că șeful statului dăduse asigurări în campania pentru prezidențiale că acest lucru nu se va întâmpla.

„În momentul în care o să discutăm bugetul 2027, bineînțeles că orice idee este binevenită, dar nu vreau să dau speranțe false sau să creez așteptări care posibil să nu se realizeze”, a declarat Nicușor Dan, întrebat despre reducerea TVA.