Nicușor Dan, după consultările cu partidele pentru un nou guvern: „Vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”

Președintele Nicușor Dan a transmis luni, după consultările cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier care să formeze un nou guvern, că acestea vor continua.
În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv.
Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern.
Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală.
Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile.”