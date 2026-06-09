Nicușor Dan eșuează cu premierul desemnat Tomac. UDMR refuză, după PNL și USR, să voteze un guvern croit pe „pohta” PSD

Negocieri degeaba pentru guvernul președintelui Nicușor Dan: prima persoană desemnată de el premier („în termen rezonabil” de o lună), Eugen Tomac, a fost refuzat și de UDMR, marți. Luni, PNL și USR i-au spus clar că nu votează un guvern croit pe „pohta” PSD.

După întâlnirea de marți cu Tomac, Kelemen Hunor a declarat: „Din punctul de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu se leagă în niciun fel. Avem nevoie de argumente pentru un astfel de vot. Deocamdată, nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte, după ce am fost cenzurați prin moțiune de PSD și AUR”.

PNL și USR au declarat că nu vor vota un guvern condus de un așa-zis tehnocrat, deși Tomac este politician cu acte în regulă – e drept, cu doar 1,8% voturi obținute de partidul său PMP la alegerile parlamentare din decembrie 2024.

AUR a respins, la rândul său, susținerea unui guvern condus de Tomac.

Rămas singur pe baricade, PSD susține acum că va pune condiții – imposibil de pus în practică de Tomac.

Iar ca să nu rămână mai prejos, chiar și Grupul Minorităților naționale, condus de Varujan Pambuccian, spune că votează, dar cu condiții.

În această situație, nici nu mai e nevoie ca Tomac să meargă cu guvernul său la vot în Parlament. El a făcut publice numele a şase miniştri pe care i-ar instala.

Astfel, la Ministerul Dezvoltării – de unde se distribuie banii către primari -, Tomac l-ar numi pe sociologul Vladimir Ionaş, fost consilier al lui Grindeanu, pe vremea când acesta din urmă a fost premier – în 2017, „era” Dragnea.

La Educație îl va propune pe consilierul prezidențial Sorin Costreie, iar la Apărare – pe ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu.

Ministerul de Externe va fi condus de Luca Niculescu, propunerea pentru Mediu este Teodor Dulceaţă, iar l

Ministerul Agriculturii va fi coordonat de rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor.

Refuzat pe linie de mai toate partidele politice, Tomac are acum varianta de a merge la Nicușor Dan să-și depună mandatul de premier desemnat. Iar șeful statului trebuie să nominalizeze ualt pri-ministru – poate chiar pe Sorin Grindeanu, care fuge de guvernare, după ce a eșuat în demersul de a rupe PNL odată cu dărâmarea Guvernului Bolojan.